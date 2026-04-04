पश्चिम बंगाल में 12वीं के छात्रों के बीच फैली आग की तरह खबर, सिलेबस और परीक्षा पैटर्न बदलने का क्या है पूरा सच?

WBCHSE class 12 semester system: पश्चिम बंगाल में इन दिनों छात्रों के बीच एक खबर तेजी से फैल गई. इस खबर ने सभी को परेशान कर दिया है. कहा जा रहा था कि 12वीं की परीक्षा के लिए लागू किया गया सेमेस्टर सिस्टम खत्म कर दिया गया है. ये खबर सोशल मीडिया पर अचानक वायरल हो गई. छात्रों और अभिभावकों में घबराहट फैल गई. कई लोगों को लगा कि अब परीक्षा का पूरा पैटर्न बदल जाएगा.

दरअसल ये मामला एक फर्जी नोटिस से शुरू हुआ था. सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ. उसमें लिखा था कि सेमेस्टर सिस्टम हटा दिया गया है. साथ ही परीक्षा और सिलेबस में बदलाव की भी बात कही गई थी. ये नोटिस देखने में बिल्कुल असली जैसा लग रहा था. इसलिए कई लोगों ने इसे सच मान लिया. इससे छात्रों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा. वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से तैयारी करें.

अधिकारियों ने तुरंत दिया जवाब

जब ये खबर तेजी से फैलने लगी तो पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने तुरंत जवाब दिया. बोर्ड ने साफ कहा कि यह नोटिस पूरी तरह फर्जी है. सेमेस्टर सिस्टम खत्म नहीं किया गया है. जो नया सिस्टम लागू किया गया था, वही जारी रहेगा. बोर्ड ने लोगों से अपील की कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें.

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छात्रों के भविष्य से जुड़ा है मामला

इतना ही नहीं, बोर्ड ने इस मामले को गंभीरता से लिया. अधिकारियों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है. ये मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा है. इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता. उम्मीद है कि जल्द ही इस फर्जी नोटिस के पीछे के लोगों का पता लगाया जाएगा.

किसी भी खबर पर तुरंत भरोसा न करें

बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को खास सलाह दी है. उन्होंने कहा कि किसी भी खबर पर तुरंत भरोसा न करें. केवल आधिकारिक वेबसाइट और सही स्रोत से ही जानकारी लें. सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर बात सही नहीं होती. इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है. समझदारी से काम लें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखें.

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