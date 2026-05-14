WBCHSE 12th Result 2026 OUT: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से चेक करें नंबर और स्कोरकार्ड

WBCHSE West Bengal 12th Result 2026 OUT: पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (WBCHSE) ने हायर सेकेंडरी परीक्षा यानी कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. बारहवीं परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्र अब सरल तरीका अपनाकर परिणाम देख सकते हैं. पश्चिम बंगाल बोर्ड ने सभी स्ट्रीम के लिए 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. परिणाम को देखने के अलावा सब्जेक्ट वाइज अंक को भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन तरीका अपनाकर चेक कर सकते हैं. डिजिलॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट से तुरंत मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं. पश्चिम बंगाल 12वीं का रिजल्ट ऑनलाइन देखने के लिए स्टूडेंट को अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करनी होगी. इसके बाद परिणाम देख सकेंगे.

कहां-कहां देख पाएंगे पश्चिम बंगाल बोर्ड का 12वीं रिजल्ट?

हायर सेकेंडरी (12th) परीक्षा का रिजल्ट पश्चिम बंगाल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट wbchse.wb.gov.in और डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट www.digilocker.gov.in पर जारी किया गया है. यहां से स्टूडेंट्स अपने अंक और पास या फेल का स्टेटस चेक कर सकते हैं. सभी स्ट्रीम के लिए 12वीं के परिणाम पश्चिम बंगाल बोर्ड और डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट पर देखने के लिए उपलब्ध है.

कैसे देखें पश्चिम बंगाल बोर्ड का 12वीं रिजल्ट?

सबसे पहले पश्चिम बंगाल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट wbchse.wb.gov.in पर जाएं. Add Zee News as a Preferred Source होमपेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में 'West Bengal Board 12th Result 2026' शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर और जन्मतिथि जैसी डिटेल्स दर्ज करें. इसके बाद स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं रिजल्ट शो हो जाएगा. यहां से 12वीं की मार्कशीट को डाउनलोड कर लें या चाहें तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.

किस डायरेक्ट लिंक से पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं रिजल्ट देखें?

आप चाहें तो आधिकारिक वेबसाइट result.wb.gov.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं. इस डायरेक्ट लिंक से पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट शो हो जाएगा. इस लिंक पर क्लिक करने के साथ सिर्फ अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा.

मोबाइल ऐप से भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट?

अपने फोन में 'WBCHSE Results 2026' ऐप को डाउनलोड करें.

इंस्टॉल ऐप को ओपन करने के बाद अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.

अन्य डिटेल्स दर्ज करने के बाद आप अपना 12वीं रिजल्ट तुरंत देख पाएंगे.

इस प्रोसेस को अपनाकर बिना किसी वेबसाइट के सिर्फ फोन पर ही तुरंत कक्षा 12वीं का रिजल्ट देख पाएंगे. प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 प्रतिशत अंक आने पर ही पास माना जाएगा. इससे कम अंक आने पर स्टूडेंट को फेल माना जा सकता है. जबकि, एक दो सब्जेक्ट में कम अंक आने पर कंपार्टमेंट परीक्षा देकर पास हो सकते हैं.

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