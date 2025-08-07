WBJEE 2025 Result: आज आने वाला है WBJEE का रिजल्ट, कैसे और कहां कर पाएंगे चेक? ये रहीं डिटेल

wbjeeb.nic.in result 2025: वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड (WBJEEB) आज, 7 अगस्त को WBJEE 2025 का रिजल्ट जारी कर सकता है. जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाकर देख सकते हैं.

परीक्षा कब हुई थी और रिजल्ट में देरी क्यों हुई?

WBJEE 2025 की परीक्षा 27 अप्रैल को हुई थी. आम तौर पर रिजल्ट 5 जून तक आ जाना चाहिए था, लेकिन इस साल रिजल्ट में तीन महीने से ज्यादा की देरी हुई है. यह देरी राज्य की बदली गई ओबीसी (OBC) उप-जातियों की लिस्ट से जुड़ी कानूनी समस्याओं की वजह से हुई है. बोर्ड की चेयरपर्सन सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी.

आंसर की (Answer Key) कब जारी हुई थी?

WBJEE 2025 की अस्थायी उत्तर कुंजी 9 मई को जारी की गई थी. उम्मीदवारों को 11 मई तक आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया था.

WBJEE 2025 का रिजल्ट कैसे चेक करें?

रिजल्ट देखने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर "WBJEE 2025 Result" लिंक पर क्लिक करें.

अपना एडमिट कार्ड या हॉल टिकट नंबर दर्ज करें.

डिटेल सबमिट करें और रिजल्ट स्क्रीन पर देखें.

अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और सेव करके रख लें.

रिजल्ट किस समय आएगा?

हालांकि रिजल्ट की तारीख 7 अगस्त तय की गई है, लेकिन समय की घोषणा नहीं की गई है. पिछले साल रिजल्ट दोपहर 3 बजे घोषित हुआ था और रिजल्ट लिंक 4 बजे एक्टिव हुआ था. इसी के आधार पर उम्मीद की जा सकती है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है.

WBJEE परीक्षा किस लिए होती है?

WBJEE एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, जो वेस्ट बंगाल में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और आर्किटेक्चर जैसे अंडरग्रेजुएट कोर्सों में एडमिशन के लिए होती है. इसमें सरकारी और प्राइवेट कॉलेज दोनों शामिल होते हैं.

