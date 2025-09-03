WBJEE Counselling Result 2025: वेस्ट बंगाल जेईई काउंसलिंग राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, ये रहा लिंक
WBJEE Counselling Round 1 Allotment Result 2025: वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड (WBJEEB) ने बुधवार को WBJEE 2025 काउंसलिंग राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है.

 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 03, 2025, 12:45 PM IST
WBJEE Counselling Result 2025: वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड (WBJEEB) ने बुधवार 3 सितंबर को WBJEE 2025 काउंसलिंग राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में जो भी कैंडिडेट्स ने काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकते हैं. नीचे खबर में डायरेक्ट लिंक दी गई है. 

अब आगे क्या करना होगा?
बता दें, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद छात्रों को अपनी सीट फिक्स करनी होगी. 3 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 2025 तक अभ्यर्थियों को अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा. इसके बाद छात्रों को ऑनलाइन फीस सबमिट करनी होगी.  जानकारी के अनुसार, अगर किसी छात्र को कोई कॉलेज में सीट आवंटित की जाती है, जो स्टूडेंट को 5000 रुपये फीस जमा करके अपनी सीट कंफर्म करनी पड़ेगी. 

सीट अलॉटमेंट के बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाना होगा. इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल पर बाकी बची हुई फीस को जमा करके अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करना होगा. वहीं, अगर आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचते हैं तो आपका सीट अलॉटमेंट खुद से ही कैंसिल हो जाएगा. 

कैसे करें रिजल्ट चेक? (How to Check WBJEE Counselling Result 2025) 

  • WBJEE 2025 काउंसलिंग राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है. 

  • होम पेज पर आपको रिजल्ट की लिंक मिल जाएगी.

  • इसपर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स और कैप्चा कोड लिखकर सबमिट कर दें. 

  • ऐसा करते ही आपके स्क्रीन पर रिजल्ट खुल जाएगा.

  • आप इसे चेक कर लें और डाउलनोड करके सेव कर लें.  

डायरेक्ट लिंक- 

;