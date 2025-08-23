WBJEE Counselling Date: वेस्ट बंगाल जेईई 2025 काउंसलिंग की आ गई डेट, जानें कब से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन?
Advertisement
trendingNow12893472
Hindi Newsशिक्षा

WBJEE Counselling Date: वेस्ट बंगाल जेईई 2025 काउंसलिंग की आ गई डेट, जानें कब से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

WBJEE Counselling Schedule 2025 Released: वेस्ट बंगाल जेईई 2025 काउंसलिंग  का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. जानें कब से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 23, 2025, 02:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WBJEE Counselling Date: वेस्ट बंगाल जेईई 2025 काउंसलिंग की आ गई डेट, जानें कब से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

WBJEE Counselling Date: वेस्ट बंगाल जेईई 2025 (WBJEE) काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. परीक्षा में पास हुए कैंडिडेट्स काउंसलिंग के लिए 28 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. बता दें, 22 अगस्त 2025 को वेस्ट बंगाल जेईई के नतीजे घोषित हुए थे. वहीं, ये परीक्षा 27 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई थी.  

Blood Relation: रोहित, मोहित का भाई है.. मोहित, सिया का पिता है तो बताओ रोहित का सिया से क्या रिश्ता?

ये रहा पूरा शेड्यूल 

Add Zee News as a Preferred Source

  • सीट मैट्रिक्स वेबसाइटों पर अपलोड - 27 अगस्त

  • रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट- 28 अगस्त

  • फीस के साथ रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट- 1 सितंबर

  • राउंड 1 के लिए सीट रिजल्ट - 3 सितंबर

  • कॉलेज रिपोर्ट- 7 सितंबर (राउंड 1)

  • राउंड 2 सीट रिजल्ट - 9 सितंबर

  • कॉलेज रिपोर्ट- 11 सितंबर (राउंड 2)

Direct Notification Link- 

कैसे करें रजिस्ट्रेशन? (WBJEE Counselling 2025 Registration)

  • वेस्ट बंगाल जेईई 2025 काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाना है.

  • होम पेज पर आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से जुड़ी लिंक मिल जाएगी. 

  • इसपर क्लिक करें और सारी डिटेल और डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फीस जमा करें.

NEET PG परीक्षा कर लिया पास, अब College के लिए हो रही टेंशन? यहां देखें देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज के नाम

काउंसलिंग के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरुरत

  • क्लास 10 और 12 की मार्कशीट

  • जाति सर्टिफिकेट

  • एडमिट कार्ड

  • वेस्ट बंगाल जेईई रिजल्ट

  • आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड

  • फोटो

2,15,900 रुपये तक सैलरी! बिना लिखित परीक्षा होगा सेलेक्शन, जानें कौन और कैसे कर सकता अप्लाई?

जानकारी के लिए बता दें, पश्चिम बंगाल जेईई 2025 अलग-अलग वेस्ट बंगाल के विश्वविद्यालयों, सरकारी कॉलेजों और संस्थानों में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और आर्किटेक्चर प्रोग्राम में ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए हर साल आयोजित की जाती है.

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

wbjeeWBJEE Counselling Schedule

Trending news

PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
PM Modi
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
Donald Trump
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
Raj Thackeray
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
parliament
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
Kolhapur
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
BJP
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: कर्नाटक के MLA केसी वीरेंद्र गिरफ्तार, ED ने 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ के सोने-चांदी के गहने किए जब्त
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: कर्नाटक के MLA केसी वीरेंद्र गिरफ्तार, ED ने 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ के सोने-चांदी के गहने किए जब्त
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
;