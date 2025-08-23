WBJEE Counselling Date: वेस्ट बंगाल जेईई 2025 काउंसलिंग की आ गई डेट, जानें कब से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

WBJEE Counselling Date: वेस्ट बंगाल जेईई 2025 (WBJEE) काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. परीक्षा में पास हुए कैंडिडेट्स काउंसलिंग के लिए 28 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. बता दें, 22 अगस्त 2025 को वेस्ट बंगाल जेईई के नतीजे घोषित हुए थे. वहीं, ये परीक्षा 27 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई थी.

ये रहा पूरा शेड्यूल

सीट मैट्रिक्स वेबसाइटों पर अपलोड - 27 अगस्त

रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट- 28 अगस्त

फीस के साथ रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट- 1 सितंबर

राउंड 1 के लिए सीट रिजल्ट - 3 सितंबर

कॉलेज रिपोर्ट- 7 सितंबर (राउंड 1)

राउंड 2 सीट रिजल्ट - 9 सितंबर

कॉलेज रिपोर्ट- 11 सितंबर (राउंड 2)

कैसे करें रजिस्ट्रेशन? (WBJEE Counselling 2025 Registration)

वेस्ट बंगाल जेईई 2025 काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाना है.

होम पेज पर आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से जुड़ी लिंक मिल जाएगी.

इसपर क्लिक करें और सारी डिटेल और डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फीस जमा करें.

काउंसलिंग के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरुरत

क्लास 10 और 12 की मार्कशीट

जाति सर्टिफिकेट

एडमिट कार्ड

वेस्ट बंगाल जेईई रिजल्ट

आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड

फोटो

जानकारी के लिए बता दें, पश्चिम बंगाल जेईई 2025 अलग-अलग वेस्ट बंगाल के विश्वविद्यालयों, सरकारी कॉलेजों और संस्थानों में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और आर्किटेक्चर प्रोग्राम में ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए हर साल आयोजित की जाती है.