WBJEE DCAP 2026 Phase 2 Round 1: आज जारी होगा सीट अलॉटमेंट, यहां मिलेगा Direct Link और Fee Payment का पूरा तरीका

पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड यानी डब्ल्यूबीजेईईबी की विकेंद्रीकृत काउंसलिंग 2026 के चरण 2 राउंड 1 का सीट आवंटन परिणाम आज, 20 सितंबर 2026, जारी किया जाना है. जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और अपनी पसंद के पाठ्यक्रम व संस्थानों का चयन किया था, वे अपना आवंटन विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे.
सीट आवंटन उम्मीदवार की मेरिट स्थिति, उसकी ओर से चुनी गई पसंद, पात्रता और उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाता है. उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और फार्मेसी से जुड़े उपलब्ध पाठ्यक्रमों में सीट मिल सकती है.
सीट आवंटन किस आधार पर होगा?
डब्ल्यूबीजेईईबी के नियमों के अनुसार विकेंद्रीकृत काउंसलिंग का उद्देश्य केंद्रीय काउंसलिंग के बाद बची या बाद में खाली हुई सीटों को भरना है. इसमें संबंधित संस्थानों में उपलब्ध सीटों के अनुसार उम्मीदवारों को अवसर दिया जाता है.
सीट आवंटन में उम्मीदवार की मेरिट, पात्रता, आरक्षण नियम, उपलब्ध सीट और उम्मीदवार की पसंद को ध्यान में रखा जाता है. संबंधित पाठ्यक्रम और संस्थान के लिए पहले डब्ल्यूबीजेईई 2026 रैंक, उसके बाद लागू होने पर जेईई मेन 2026 रैंक तथा अन्य पात्र उम्मीदवारों की संबंधित रैंक पर विचार किया जा सकता है.
क्या मेरिट सूची में नाम आने से सीट मिल जाएगी?
नहीं. मेरिट सूची और सीट आवंटन अलग-अलग चीजें हैं. मेरिट सूची में नाम आने का अर्थ यह नहीं है कि उम्मीदवार को निश्चित रूप से कॉलेज या पाठ्यक्रम में सीट मिल गई है.
सीट आवंटन या चयन सूची में अवसर मिलने के बाद उम्मीदवार को उपलब्ध विकल्प में से सीट का चयन करना और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होती है. इसलिए उम्मीदवारों को केवल मेरिट सूची देखकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आवंटन की स्थिति भी जांचनी चाहिए.
2,000 रुपये शुल्क कब जमा करना होगा?
चरण 2 में पहली बार सीट पाने वाले उम्मीदवारों को अपनी अस्थायी सीट स्वीकार करने के लिए 2,000 रुपये का सीट स्वीकृति शुल्क जमा करना होगा.
यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है. भुगतान के लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जैसे विकल्प उपलब्ध रहेंगे. उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान पूरा करना होगा.
चरण 2 राउंड 1 के लिए शुल्क जमा करने की अवधि 20 सितंबर से 21 सितंबर 2026 रात 11 बजकर 59 मिनट तक बताई गई है. उम्मीदवारों को अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए.
शुल्क जमा करने के बाद क्या करना होगा?
शुल्क जमा करने के बाद उम्मीदवार को भुगतान की रसीद और अस्थायी प्रवेश से जुड़े दस्तावेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखने चाहिए.
इसके बाद उम्मीदवार को जिस संस्थान में सीट मिली है, वहां निर्धारित समय के भीतर व्यक्तिगत रूप से पहुंचना होगा. संस्थान में मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी और प्रवेश से जुड़ी आगे की प्रक्रिया पूरी होगी.
दस्तावेज सत्यापन कब होगा?
चरण 2 राउंड 1 में सीट पाने वाले उम्मीदवारों के लिए संस्थान में व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर दस्तावेजों की जांच कराने की प्रक्रिया 20 सितंबर से 22 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक चलेगी.
उम्मीदवारों को इस अवधि के भीतर संबंधित संस्थान में पहुंचना होगा. दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे?
दस्तावेज सत्यापन के समय उम्मीदवारों को मूल दस्तावेज और जरूरत के अनुसार उनकी प्रतियां साथ ले जानी चाहिए. इनमें मुख्य रूप से ये दस्तावेज शामिल हो सकते हैं:
डब्ल्यूबीजेईई 2026 या जेईई मेन 2026 का प्रवेश पत्र और रैंक से जुड़े दस्तावेज
कक्षा 10 की अंकतालिका
कक्षा 10 का प्रवेश पत्र या जन्मतिथि प्रमाण
कक्षा 12 की अंकतालिका
डब्ल्यूबीजेईई डीसीएपी सीट आवंटन पत्र
अस्थायी प्रवेश रसीद
सीट स्वीकृति शुल्क की भुगतान रसीद
पश्चिम बंगाल निवास प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट जैसे पहचान प्रमाण
पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मामले में लागू दस्तावेजों की पूरी सूची आधिकारिक सूचना से जरूर जांच लें.
सीट आवंटन कैसे जांचें?
सीट आवंटन देखने के लिए उम्मीदवारों को डब्ल्यूबीजेईईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
पहला चरण: आधिकारिक वेबसाइट खोलें.
दूसरा चरण: डब्ल्यूबीजेईई 2026 विकेंद्रीकृत काउंसलिंग से संबंधित विकल्प पर जाएं.
तीसरा चरण: उम्मीदवार प्रवेश विकल्प खोलें.
चौथा चरण: अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें.
पांचवां चरण: चरण 2 राउंड 1 का सीट आवंटन विवरण देखें.
छठा चरण: आवंटित संस्थान, पाठ्यक्रम, श्रेणी और सीट से जुड़ी जानकारी जांचें.
सातवां चरण: यदि सीट मिली है तो उसे स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी करें.
आठवां चरण: निर्धारित 2,000 रुपये शुल्क जमा करें.
नौवां चरण: भुगतान और अस्थायी प्रवेश रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.
दसवां चरण: निर्धारित तारीख पर संबंधित संस्थान में जाकर दस्तावेज सत्यापन कराएं.
अगला राउंड कब आएगा?
जिन उम्मीदवारों को चरण 2 राउंड 1 में मनचाही सीट नहीं मिलती या जो अगले अवसर के लिए पात्र रहते हैं, उनके लिए अगला राउंड महत्वपूर्ण होगा.
उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार चरण 2 राउंड 2 का सीट आवंटन 23 सितंबर 2026 को जारी किया जाएगा. इसके बाद नए आवंटन वाले उम्मीदवारों के लिए शुल्क जमा करने और प्रवेश से जुड़ी प्रक्रिया शुरू होगी.
क्या दूसरे राउंड में पसंद बदल सकते हैं?
चरण 2 के राउंड 2 में पहले से दर्ज पसंद के आधार पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को अपनी पसंद भरते समय विशेष सावधानी बरतनी जरूरी है.
एक बार पसंद दर्ज करने के बाद आगे के राउंड में उसमें बदलाव की अनुमति संबंधित नियमों पर निर्भर करेगी. उम्मीदवारों को इस संबंध में आधिकारिक सूचना जरूर पढ़नी चाहिए.
सीट नहीं मिली तो क्या होगा?
अगर किसी उम्मीदवार का नाम मेरिट सूची में है, लेकिन सीट आवंटन या चयन सूची में उसे कोई अवसर नहीं मिला, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे प्रवेश मिल गया है.
उम्मीदवार को अगले राउंड में उपलब्ध अवसर और सीटों की स्थिति देखनी होगी. वहीं, जिस उम्मीदवार को सीट आवंटित हुई है, उसे तय समय में सीट स्वीकार करने और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
पहले से प्रवेश ले चुके छात्रों का क्या होगा?
विकेंद्रीकृत काउंसलिंग में पहले से प्रवेश ले चुके पात्र उम्मीदवार भी निर्धारित नियमों के तहत उपलब्ध अन्य विकल्पों के लिए आवेदन कर सकते हैं.
हालांकि केवल पंजीकरण या मेरिट सूची में नाम आने से पुराना प्रवेश अपने आप रद्द नहीं होता. नए संस्थान या पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होने और दस्तावेज सत्यापन के बाद ही पुराने प्रवेश से जुड़ी आगे की कार्रवाई की जा सकती है.
इसलिए उम्मीदवारों को नया विकल्प चुनने से पहले अपने मौजूदा प्रवेश की स्थिति और संबंधित नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए.
उम्मीदवारों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक वेबसाइट और काउंसलिंग पोर्टल पर जारी जानकारी पर भरोसा करना चाहिए. सोशल मीडिया या अनधिकृत वेबसाइटों पर दी गई तारीखों और लिंक को बिना जांचे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
सीट आवंटन के बाद उम्मीदवार को अपनी सीट, संस्थान, पाठ्यक्रम और श्रेणी की जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए. शुल्क जमा करने के बाद भुगतान रसीद और अस्थायी प्रवेश रसीद संभालकर रखना जरूरी है.
साथ ही, दस्तावेज सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र समय से तैयार रखें. किसी दस्तावेज में कमी होने पर प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.
सबसे जरूरी तारीखें कौन सी हैं?
डब्ल्यूबीजेईई डीसीएपी 2026 चरण 2 राउंड 1 से जुड़ी प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं—
20 सितंबर 2026: चरण 2 राउंड 1 सीट आवंटन
20 से 21 सितंबर 2026: सीट स्वीकृति शुल्क जमा करने की अवधि
22 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक: संस्थान में दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया
23 सितंबर 2026: चरण 2 राउंड 2 सीट आवंटन
उम्मीदवारों को तारीखों में किसी बदलाव के लिए आधिकारिक सूचना देखते रहना चाहिए.
पूरी प्रक्रिया का सार क्या है?
डब्ल्यूबीजेईई डीसीएपी 2026 चरण 2 राउंड 1 में सीट पाने वाले उम्मीदवारों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है. सीट आवंटन जारी होने के बाद उम्मीदवार को अपनी सीट और संस्थान की जानकारी जांचनी होगी. पहली बार सीट पाने वाले उम्मीदवार को निर्धारित 2,000 रुपये सीट स्वीकृति शुल्क जमा करना होगा.
इसके बाद संबंधित संस्थान में जाकर मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा. जिन उम्मीदवारों को इस राउंड में सीट नहीं मिलती या जो अगले अवसर के लिए पात्र हैं, उनके लिए चरण 2 राउंड 2 का आवंटन 23 सितंबर 2026 को जारी किया जाना है. उम्मीदवारों को पूरी प्रक्रिया के दौरान डब्ल्यूबीजेईईबी की आधिकारिक सूचना को ही अंतिम स्रोत मानना चाहिए.