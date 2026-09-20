Add Zee Business As A Preferred Source
App

WBJEE DCAP 2026 Phase 2 Round 1: आज जारी होगा सीट अलॉटमेंट, यहां मिलेगा Direct Link और Fee Payment का पूरा तरीका

WBJEE DCAP 2026 चरण 2 राउंड 1 का सीट आवंटन आज 20 सितंबर को जारी होगा. जानें सीट आवंटन देखने का तरीका, 2,000 रुपये शुल्क, दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश से जुड़ी जरूरी तारीखें.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 20, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:55 AM IST
WBJEE DCAP 2026 Phase 2 Round 1: आज जारी होगा सीट अलॉटमेंट, यहां मिलेगा Direct Link और Fee Payment का पूरा तरीका

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुंबई के लालबाग के गणपति पंडाल में 8 साल की बच्ची समेत दो की मौत
2
3
4
5