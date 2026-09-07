/WBJEE Decentralised Counselling 2026: आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, कल तक कर सकेंगे आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड (WBJEEB) की ओर से WBJEE डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट प्रोसेस आज, 7 सितंबर 2026 से शुरू की जा रही है. पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर और फार्मेसी के अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए कैंडिडेट इस काउंसलिंग प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं. ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस 7 सितंबर सुबह 10 बजे शुरू होगी और 8 सितंबर 2026 रात 11:59 बजे तक चलेगी.
डब्ल्यूबीजेईई को रजिस्ट्रेशन के साथ फीस पेमेंट, प्रोफाइल क्रिएशन और चॉइस सिलेक्शन भी तय टाइम लिमिट के अंदर पूरा करना होगा. ऑफिशियल सूचना के अनुसार, रजिस्ट्रेशन लिंक 7 सितंबर को सुबह 10 बजे एक्टिवली किया जाएगा. काउंसलिंग को तय दी जाती है कि वे आखिरी टाइम का इंतजार न करें और जरूरी डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके आवेदन प्रोसेस पूरी करें.
यह विकेंद्रीकृत ई-काउंसलिंग पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर और फार्मेसी के अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है. काउंसलिंग को कॉलेज और कोर्स की उपलब्ध सीटों को ध्यान में रखते हुए अपनी पसंद के अनुसार विकल्प दर्ज करनी होंगी. सीट आवंटन प्राप्त आवेदनों और संबंधित काउंसलिंग में उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाएगा.
ऑनलाइन आवेदन के लिए काउंसलिंग को सबसे पहले WBJEE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद विकेंद्रीकृत काउंसलिंग पंजीकरण लिंक पर क्लिक करके नया पंजीकरण विकल्प मिलेगा. मांगी गई जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म पूरा करना होगा. इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी और उपलब्ध सीटों के आधार पर अपनी पसंद दर्ज करनी होगी. अंत में निर्धारित आवेदन फीस जमा करके फॉर्म जमा करना होगा. काउंसलिंग को भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन की कॉपी सुरक्षित रखनी चाहिए.
WBJEE विकेंद्रीकृत काउंसलिंग दो चरणों में आयोजित की जाएगी और प्रत्येक चरण में दो काउंसलिंग राउंड होंगे. फेज 1 राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट, प्रोफाइल क्रिएशन और चॉइस सेलेक्शन की प्रक्रिया 7 सितंबर सुबह 10 बजे से 8 सितंबर रात 11:59 बजे तक होगी. इसके बाद 10 सितंबर सुबह 10 बजे मेरिट और एलोकेशन लिस्ट जारी की जाएगी.
सीट आवंटन होने के बाद उम्मीदवार को सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करके सिस्टम से जेनरेटेड प्रोविजनल एडमिशन रसीद प्राप्त करनी होगी. यह प्रक्रिया 10 सितंबर सुबह 10 बजे से 11 सितंबर रात 11:59 बजे तक पूरी करनी होगी. इसके बाद उम्मीदवार को संबंधित संस्थान में जाकर निर्धारित समय के भीतर मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन और एडमिशन या विड्रॉल की पुष्टि करनी होगी. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन/विड्रॉल कन्फर्मेशन की प्रक्रिया 10 सितंबर सुबह 10:30 बजे से 12 सितंबर शाम 6 बजे तक चलेगी.
WBJEEB ने डिसेंट्रलाइज्ड ई-काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दी है. जारी किए गए Seat Matrix PDF के अनुसार, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर प्रोग्राम में कुल 33,857 सीटें खाली हैं. सीटों को चॉइस सिलेक्शन करने से पहले सीट मैट्रिक्स ध्यान से देखने की सलाह दी गई है, ताकि वे उपलब्ध सीटों के आधार पर कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकताएं भर सकेंगे.