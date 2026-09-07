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WBJEE Decentralised Counselling 2026: आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, कल तक कर सकेंगे आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

डब्ल्यूबीजेईई विकेंद्रीकृत काउंसलिंग 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू हो रही है. जानें रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, जरूरी तारीखें, आवेदन के स्टेप्स और सीट मैट्रिक्स से जुड़ी अहम जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 07, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:31 AM IST
WBJEE Decentralised Counselling 2026: आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, कल तक कर सकेंगे आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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