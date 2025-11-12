WBJEE JENPAS UG 2025 का रिजल्ट wbjeeb.nic.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

WBJEE JENPAS UG 2025 Result Released: वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम बोर्ड (WBJEEB) ने आज, 12 नवंबर, 2025 को ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट फॉर नर्सिंग पैरामेडिकल एंड एलाइड साइंसेज (JENPAS) यूजी 2025 परीक्षा का परिणाम अपने आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अपना परिणाम चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. कैंडिडेट्स को WBJEE JENPAS UG 2025 रिजल्ट चेक करने के लिए अपना रजिस्ट्रेंशन नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा. बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के साथ WBJEE JENPAS UG 2025 एग्जाम का फाइनल आंसर-की भी जारी कर दिया है.

इस दिन हुआ था एग्जाम

वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम बोर्ड द्वारा WBJEE JENPAS UG 2025 परीक्षा का आयोजन 18 अक्टूबर, 2025 को किया गया था. जानकारी के लिए बता दें, यह एक राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा है, जिसे पश्चिम बंगाल के विभिन्न कॉलेजों में नर्सिंग, पैरामेडिकल और एलाइड साइंसेज के विभिन्न यूजी कोर्सेज में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

WBJEE JENPAS UG 2025 रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद WBJEE JENPAS UG 2025 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

रिजल्ट चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

ऑफिशियल वेबसाइट लिंक

WBJEE JENPAS UG 2025 रिजल्ट लिंक

