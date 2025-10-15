Advertisement
WBPSC क्लर्कशिप रिजल्ट 2025 psc.wb.gov.in पर जारी, ऐसे चेक और डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

WBPSC Clerkship Result Released: पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (WBPSC) ने क्लर्कशिप (भाग- I) परीक्षा 2025 का परिणाम अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट psc.wb.gov.in पर जाकर रिजस्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 15, 2025, 06:40 PM IST
WBPSC Clerkship Result 2025 OUT: पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (WBPSC) ने क्लर्कशिप (भाग- I) परीक्षा 2025 का परिणाम आज यानी 15 अक्टूबर, 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट psc.wb.gov.in पर जाकर अपना रिजस्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग द्वारा रिजस्ट के साथ कटऑफ भी जारी कर दिया गया है. वहीं, जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा में कुल 89,821 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है. वहीं, अब पहले चयन की परीक्षा में सफलता होने वाले कैंडिडेट्स ही दूसरे चयन की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. 

इस दिन हुई थी परीक्षा 
WBPSC क्लर्कशिप (भाग-I) परीक्षा का आयोजन पूरे राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में 16 और 17 नवंबर, 2024 को किया गया था. वहीं, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रिक्त 676 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी. 

वर्ग अनुसार कट-ऑफ 

  • जनरल - 49 अंक 

  • OBC-ए - 48 अंक

  • OBC-बी - 48 अंक

  • SC - 47 अंक

  • ST - 29 अंक 

ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट
WBPSC क्लर्कशिप रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट psc.wb.gov.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद 'क्लर्कशिप (भाग- I) परिणाम 2023' लिंक पर क्लिक करें.

  • फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्म में खुल जाएगा.

  • रोल नंबर के माध्यम से अपना परिणाम चेक करें. 

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद उसे डाउनलोड कर लें. 

  • फिर भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

जानकारी के लिए बता दें, क्लर्कशिप भर्ती के पहले चयन की परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए दूसरी चरण की परीक्षा तारीख का ऐलान आयोग द्वारा जल्द ही किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट टाइम-टू टाइम चेक करते रहें. 

