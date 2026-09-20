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Weekly 5 Government Jobs 2026: 41 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, 10वीं से ग्रेजुएट तक के लिए मौके

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सितंबर 2026 में India Post GDS, SSC CHSL, UP Super TET, UP PGT और RRB Paramedical भर्ती के हजारों अवसर हैं. जानें पद, योग्यता और आवेदन की जरूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 20, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:35 PM IST
Weekly 5 Government Jobs 2026: 41 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, 10वीं से ग्रेजुएट तक के लिए मौके

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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