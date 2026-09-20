Weekly 5 Government Jobs 2026: 41 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, 10वीं से ग्रेजुएट तक के लिए मौके

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सितंबर 2026 में कई विभागों ने भर्ती के अवसर जारी किए हैं. इंडिया पोस्ट, कर्मचारी चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड की विभिन्न भर्तियों में हजारों पद शामिल हैं. इन भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास से लेकर संबंधित विषय में उच्च शिक्षा तक निर्धारित की गई है.
उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन, पात्रता और अंतिम तारीख जरूर जांचनी चाहिए.
1. इंडिया पोस्ट GDS भर्ती में कितने पद हैं?
डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS के 23,757 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. इसमें BPM, ABPM और डाक सेवक पद शामिल हैं. 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के बजाय 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाती है. आधिकारिक पोर्टल के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026, शाम 5 बजे है. <Cite refs={["turn0search0","turn0search2"]}/>
2. SSC CHSL भर्ती में क्या मौका है?
कर्मचारी चयन आयोग की SSC CHSL 2026 भर्ती के तहत 2,536 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. यह भर्ती 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है. इसमें लोअर डिविजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पद शामिल हैं. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न और पद के अनुसार योग्यता की जांच करनी चाहिए.
3. यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कितने पद?
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक सहायक शिक्षकों के 12,405 पदों पर भर्ती की घोषणा की है. आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर 2026 से शुरू हुई है और अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2026 बताई गई है. पात्रता के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक विज्ञापन में दिए गए TET, CTET और शैक्षणिक योग्यता संबंधी नियमों को ध्यान से पढ़ना होगा. <Cite refs={["turn0news12","turn0news15"]}/>
4. यूपी PGT भर्ती के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
UPESSC ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT के 2,607 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर 2026 से शुरू हुई है और अंतिम तारीख 17 अक्टूबर 2026 निर्धारित बताई गई है. संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन और अन्य आवश्यक योग्यताओं वाले उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. <Cite refs={["turn0news14","turn0search3"]}/>
5. रेलवे पैरामेडिकल भर्ती में कितने पद?
रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकल स्टाफ के 590 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी की है. इसमें नर्सिंग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पद शामिल हैं. संबंधित विषय में डिप्लोमा या डिग्री रखने वाले उम्मीदवार पद के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा प्रक्रिया और अंतिम तारीख की पुष्टि RRB की आधिकारिक वेबसाइट से करनी चाहिए.
आवेदन से पहले क्या सावधानी रखें?
उम्मीदवार किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ें. शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, आरक्षण नियम, परीक्षा पैटर्न और दस्तावेजों की जानकारी जांचना जरूरी है. केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करें और फर्जी लिंक या अनधिकृत दावों से सावधान रहें.