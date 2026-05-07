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Hindi Newsशिक्षाWBBSE Madhyamik Result 2026: कल आने वाला है पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट; wbbse.wb.gov.in पर ऐसे देखें मार्कशीट

WBBSE Madhyamik Result 2026: कल आने वाला है पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट; wbbse.wb.gov.in पर ऐसे देखें मार्कशीट

WBBSE Madhyamik Result 2026: पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 8 मई 2026 को सुबह 9:30 बजे 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा, जिसे छात्र सुबह 10:30 बजे से वेबसाइट पर देख सकेंगे. इस साल करीब 9.71 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनके लिए डिजिलॉकर पर भी डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 07, 2026, 10:50 AM IST
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WBBSE Madhyamik Result 2026: कल आने वाला है पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट; wbbse.wb.gov.in पर ऐसे देखें मार्कशीट

WBBSE Madhyamik Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड के छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी WBBSE ने 10वीं के रिजल्ट की तारीख घोषित कर दी है. बोर्ड की ओर से बताया गया है कि माध्यमिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट 8 मई को जारी किया जाएगा. रिजल्ट सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषित होगा. इसके बाद छात्र सुबह 10:30 बजे से अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट wbbse.wb.gov.in और wbresults.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख पाएंगे. इसके अलावा डिजिलॉकर पर भी डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध रहेगी.

इस साल पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा 2 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी. परीक्षा का पहला पेपर फर्स्ट लैंग्वेज का था. वहीं आखिरी परीक्षा 12 फरवरी को हुई थी. यह परीक्षा ऑप्शनल विषयों के साथ खत्म हुई. परीक्षा राज्यभर में एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई थी. सभी पेपर सुबह 10:45 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले थे. छात्रों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए शुरुआत के 15 मिनट अलग से दिए गए थे. इस बार परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया. पूरे राज्य में हजारों स्कूलों और केंद्रों पर परीक्षा कराई गई थी.

नंबरों से संतुष्टि नहीं, तो क्या करें?

बोर्ड के अनुसार इस साल करीब 9 लाख 71 हजार 340 छात्रों ने माध्यमिक परीक्षा दी थी. परीक्षा के लिए राज्यभर में 2,682 स्कूलों का इस्तेमाल किया गया था. इनमें 945 मुख्य परीक्षा केंद्र और 1,737 सब-सेंटर बनाए गए थे. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने सभी सबजेक्ट के नंबर देख सकेंगे. अगर किसी छात्र को अपने नंबरों से संतुष्टि नहीं होगी. तो वह स्क्रूटनी यानी कॉपी दोबारा जांचने के लिए आवेदन भी कर सकेगा. इसके लिए रिजल्ट जारी होने के बाद अलग से प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

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पीछले साल का रिजल्ट कैसा था?

पिछले साल यानी 2025 में पश्चिम बंगाल बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट 2 मई को जारी किया था. उस साल परीक्षा 10 फरवरी से 22 फरवरी के बीच हुई थी. परीक्षा में कुल पास प्रतिशत 86.56 फीसदी रहा था. लगभग 9 लाख 84 हजार 753 छात्रों ने परीक्षा दी थी. उस साल आदृत सरकार ने 99.43 प्रतिशत अंक हासिल कर टॉप किया था. वहीं 2024 में कुल पास प्रतिशत 83.61 फीसदी रहा था. उस समय 9 लाख 12 हजार 598 छात्रों ने परीक्षा दी थी. जिनमें 7 लाख 65 हजार 252 छात्र पास हुए थे.

कैसे चेक करें रिजल्ट?

बोर्ड के रिजल्ट हर साल लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े होते हैं. इसलिए छात्र और अभिभावक काफी उत्सुक रहते हैं. रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी वेबसाइट पर दर्ज करनी होगी. इसके बाद उनका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा. छात्र चाहें तो उसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि रिजल्ट चाहे जैसा भी आए. छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है. आगे सुधार और बेहतर करने के कई मौके मिलते हैं.

 

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये चीजें, स्कोरकार्ड डाउनलोड से लेकर जानें जरूरी बातें

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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