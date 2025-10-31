Advertisement
WBCHSE Result 2025: पश्चिम बंगाल 12वीं सेमेस्टर-3 रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

WBCHSE 12th Semester-3 Result 2025 Released: पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (WBCHSE) ने आज कक्षा 12वीं के तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट अपने आधिकारिक वेबसाइट result.wb.gov.in पर जारी कर दिया है. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 31, 2025, 03:47 PM IST
WBCHSE 12th Semester-3 Result 2025 OUT: पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (WBCHSE) ने आज यानी 31 अक्टूबर, 2025 को कक्षा 12वीं के तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार परिणाम जारी होने का इंजतार कर रहे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट result.wb.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद पहले रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा.

इस दिन हुई थी परीक्षा 
पश्चिम बंगाल 12वीं सेमेस्टर-3 परीक्षा का आयोजन 08 से 22 सितंबर, 2025 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. परीक्षा के लिए कुल  6,60,260 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें से 6,45,832 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे. वहीं, इस साल सेमेस्टर-3 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 93.72% रहा है. जानकारी के लिए बता दें, पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं कक्षा के सेमेस्टर-4 परीक्षा के डेट्स की घोषणा कर दी है, जिसके मुताबिक, एग्जाम का आयोजन 12 से 27 फरवरी, 2026 तक होगी.

ऐसे चेक करें रिजल्ट
रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट result.wb.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें. 

  • फिर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, उसे चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

