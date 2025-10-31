WBCHSE Result 2025: पश्चिम बंगाल 12वीं सेमेस्टर-3 रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

WBCHSE 12th Semester-3 Result 2025 OUT: पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (WBCHSE) ने आज यानी 31 अक्टूबर, 2025 को कक्षा 12वीं के तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार परिणाम जारी होने का इंजतार कर रहे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट result.wb.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद पहले रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा.

इस दिन हुई थी परीक्षा

पश्चिम बंगाल 12वीं सेमेस्टर-3 परीक्षा का आयोजन 08 से 22 सितंबर, 2025 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. परीक्षा के लिए कुल 6,60,260 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें से 6,45,832 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे. वहीं, इस साल सेमेस्टर-3 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 93.72% रहा है. जानकारी के लिए बता दें, पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं कक्षा के सेमेस्टर-4 परीक्षा के डेट्स की घोषणा कर दी है, जिसके मुताबिक, एग्जाम का आयोजन 12 से 27 फरवरी, 2026 तक होगी.

ये भी पढ़ें: Gen-Z के कोड वर्ड्स को करना चाहते हैं डिकोड? तो जानिए इन 10 वायरल शॉर्ट फॉर्म का असली मतलब

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे चेक करें रिजल्ट

रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट result.wb.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

फिर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, उसे चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें: Justice Surya Kant: कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत? जानिए उनके एक वकील से अब देश के नए CJI बनने तक का सफर