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Suvendu Adhikari Education: पश्चिम बंगाल के नए CM शुभेंदु अधिकारी के पास कौन सी डिग्री, ममता दीदी से कितने ज्यादा पढ़े-लिखे?

Suvendu Adhikari Education Qualification: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कितने पढ़े-लिखें हैं? कहां से कौन सी डिग्री हासिल की है? आइए शुभेंदु अधिकारी की पढ़ाई-लिखाई और करियर जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 09, 2026, 11:43 AM IST
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Suvendu Adhikari Education Qualification
Suvendu Adhikari Education Qualification

Suvendu Adhikari Education Qualification: पश्चिम बंगाल में इतिहास रच दिया गया है और पहली बार हुआ है जब राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है. ब्राह्मण समुदाय से शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए मिल चुकी है. 9 मई को आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल के नए सीएम के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली है. इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है. रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल के नए सीएम के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री का पद संभालने की कसम खा ली है. साल 2011 से राज्य में टीएमसी सरकार थी और ममता बनर्जी द्वारा सीएम का पद संभाला जा रहा था. पश्चिम बंगाल के नए सीएम शुभेंदु के पास कौन-कौन सी डिग्री है? क्या सीएम शुभेंदु, पूर्व सीएम ममता दीदी से ज्यादा पढ़े-लिखे हैं? आइए जानते हैं.

बंगाल के नए सीएम शुभेंदु ने ली शपथ

शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर बीजेपी के सभी सदस्य शामिल रहे और मंच पर भाजपा के अलग-अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों को देखा गया. शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सरकार के सबसे पुराने कार्यकर्ता 90 साल के माखनलाल सरकार से मुलाकात की और उन्हें गले भी लगाया. कार्यक्रम में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को देखा गया है. बीजेपी सरकार के लिए 9 मई का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनी है और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बाद सीएम का पद संभालने वाले पहले शख्स बन जाएंगे.

कितने पढ़े-लिखे हैं बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी?

पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कितनी पढ़ाई-लिखाई की है? ये अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बता दें कि उन्होंने मेदिनीपुर के स्थानीय स्कूल से शुरुआती शिक्षा हासिल की है. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कोलकाता के रवींद्र भारती विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है. साल 2011 में बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु ने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी. सीएम के रूप में उनकी साख ऐसे युवाओं के बीच ज्यादा है जो राजनीति में अच्छी शिक्षा के महत्व को अच्छे से समझते हैं. अगर बात करें ममता बनर्जी की तो उनके पास इस्लामिक इतिहास में मास्टर डिग्री है. इसके अलावा कानून की डिग्री और B.Ed की डिग्री भी है. 

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शुभेंदु अधिकारी का करियर?

शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1995 में पार्षद के रूप में हुई थी. साल 1998 में TMC के गठन के दौरान वे ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में शामिल रहे. 2007 के नंदीग्राम आंदोलन में उन्होंने अपनी मजबूत संगठन क्षमता और राजनीतिक पकड़ का प्रदर्शन किया, जिससे उनकी पहचान राज्य स्तर पर मजबूत हुई. इसके बाद 2020 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया. 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम सीट से जीत दर्ज कर ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती दी. 2026 के चुनाव में बंगाल की राजनीति में उनकी भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में रही और अब बंगाल के सीएम बन चुके हैं.

ये भी पढ़ें- N. S. Raja Subramani Education: भारत के CDS को कितनी मिलती है सैलरी? जानें कितने पढ़े-लिखे हैं एन. एस. राजा सुब्रमणि

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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