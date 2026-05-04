West Bengal First Election History: कब हुआ था बंगाल में पहला चुनाव? जानें विजेता पार्टी और पहले मुख्यमंत्री का नाम

West Bengal First Election History: पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद पहला विधानसभा चुनाव साल 1952 में हुआ था. ये वही समय था जब भारत में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश में आम चुनाव कराए गए थे. इसी प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल में भी लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुनने का मौका पाया था. ये चुनाव राज्य की राजनीति के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया. इससे पहले शासन की व्यवस्था अलग तरह से चलती थी, लेकिन 1952 के बाद जनता की भागीदारी शुरू हो गई.

इस चुनाव में कई बड़ी पार्टियों ने हिस्सा लिया था. सबसे प्रमुख नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था. इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बहुत मजबूत स्थिति में उभरकर सामने आई थी. उस समय राज्य में राजनीतिक जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ रही थी. लोग पहली बार अपने वोट के महत्व को समझ रहे थे. चुनाव को लेकर उत्साह भी काफी ज्यादा था. गांव और शहर दोनों जगह मतदान को लेकर चर्चा थी.

तो इस पार्टी ने जीती थी सबसे ज्यादा सीट...

1952 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाई थी. उस समय कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता विधानसभा में पहुंचे थे. हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. बिधान चंद्र रॉय का नाम सबसे महत्वपूर्ण था. वे उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने और राज्य के विकास की जिम्मेदारी संभाली थी. उन्हें आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माण में एक मजबूत नेता माना जाता है.

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कम्युनिस्ट पार्टी की भी अच्छी पकड़

कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस चुनाव में अच्छी पकड़ बनाई थी. पार्टी के कई नेता विधानसभा में पहुंचे और उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई. उस समय से ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में वामपंथी विचारधारा की मजबूत नींव पड़नी शुरू हो गई थी. आने वाले वर्षों में यही पार्टी राज्य की राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव बनाने वाली थी. लेकिन 1952 में कांग्रेस का ही दबदबा ज्यादा था.

इस पहले चुनाव ने पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा तय कर दी. लोगों को पहली बार यह समझ आया कि वोट की ताकत क्या होती है. चुनाव ने लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत किया. इसके बाद राज्य में लगातार राजनीतिक बदलाव होते रहे. लेकिन 1952 का चुनाव हमेशा एक ऐतिहासिक शुरुआत के रूप में याद किया जाता है. यह वह समय था जब पश्चिम बंगाल ने लोकतांत्रिक यात्रा की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था.

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