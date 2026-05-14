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West Bengal School Vande Mataram: पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 'वंदे मातरम' अनिवार्य, मार्निंग असेंबली में गाया जाएगा राष्‍ट्रीय गीत

Vande Mataram Mandatory in West Bengal School: पश्चिम बंगाल में शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य के सभी स्कूलों में वंदे मातरम को सुबह की प्रार्थना सभा के समय के लिए अनिवार्य कर दिया है. इस नए आदेश का पालन राज्य के सभी स्कूलों को करना होगा.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 14, 2026, 12:33 PM IST
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West Bengal schools Vande Mataram
West Bengal schools Vande Mataram

Vande Mataram Mandatory in West Bengal School: पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से राज्य के सभी स्कूलों के लिए वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है. निर्देश के अनुसार स्कूलों में होने वाली सुबह की प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा. इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को नोटिस भी भेजा है जिसमें लिखा है कि कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम का गाना अनिवार्य है. इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिया गया है और इस फैसले के बाद कई स्कूल प्रमुख असमंजस की स्थिति में हैं कि राष्ट्रगान और राज्य गीत में से क्या अनिवार्य है.

दरअसल, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों की मॉर्निंग असेंबली के दौरान राज्य गीत 'बांग्लार माटी बांग्लार जल' गाना अनिवार्य किया गया था. हालांकि, नई सरकार के नए आदेश के अनुसार वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया है. 

स्कूल की मॉर्निंग असेंबली कौन-कौन से गीत रखे जाएं?

स्कूल की प्रार्थना सभा में किन-किन गीतों को रखा जाए ये एक बड़ा सवाल बन चुका है. स्कूल प्रमुख के लिए पिछली सरकार के आदेश अनुसार राज्य गीत 'बांग्लार माटी बांग्लार जल' गाना अनिवार्य था, लेकिन अब नए आदेश में वंदे मातरम को शामिल करने के लिए कहा गया है. कई स्कूल प्रमुखों ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रगान अनिवार्य है और इसे हटाना संभव नहीं है. ऐसे में अगर राष्ट्रगीत और राज्य गीत को भी शामिल किया गया तो सुबह की प्रार्थना सभा में काफी समय लग जाएगा. ऐसे में कक्षाएं शुरू करने में समय लग सकता है.

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कक्षाओं में देरी की चिंता

स्कूल प्रार्थना में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्य गीत को लेकर स्कूल प्रबंधनों द्वारा चिंता जताई जा रही है. उनका कहना है कि स्कूल की प्रार्थना से राष्ट्रगान को नहीं हटाया जा सकता है. ऐसे में स्कूल के लिए पहला गीत वंदे मातरम होगा या फिर राज्य गीत होगा. अगर दोनों को शामिल किया तो कक्षाएं देरी से शुरू होंगी. वहीं, शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार नए निर्देश में सिर्फ वंदे मातरम का जिक्र है. स्कूल प्रार्थना के समय वंदे मातरम अनिवार्य किया गया है. इसमें राज्य गीत की कोई चर्चा नहीं की गई है. माना जा रहा है कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गीतों का सम्मान जरूरी है मगर कक्षाओं में देरी या छात्रों के समय की बर्बादी भी नहीं की जा सकती है.

ये भी पढ़ें- WBCHSE 12th Result 2026 OUT: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से चेक करें नंबर और स्कोरकार्ड

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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