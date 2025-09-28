Advertisement
President of India: राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए उम्र? जानें हर महीने मिलने वाली सैलरी

India President Age Limit and Salary: भारत का पहला नागरिक यानी राष्ट्रपति बनना आसान नहीं है. इसके लिए कुछ योग्यता का होना बेहद जरूरी है. आइए भारत के राष्ट्रपति से जुड़ी खास जानकारी बताते हैं.

Sep 28, 2025
India President Age Limit and Salary: भारत में राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक सम्मानजनक पद नहीं है ये देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद माना जाता है जिसके पास कई बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं. देश के पहले नागरिक के तौर पर इस पद पर रहने वाला जाना जाता है. वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति पद पर 67 वर्षीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं. भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कई योग्यताओं की जरूरत होती है. नियम-शर्त व योग्य के तहत ही राष्ट्रपति बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए और एक राष्ट्रपति की मासिक सैलरी कितनी होती है?

भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए उम्र?

भारत के राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए. कम से कम 35 साल की उम्र वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य माना जाता है. जबकि, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है.

कौन बन सकता है भारत का राष्ट्रपति?

भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 उम्र और भारतीय नागरिक होने के अलावा अन्य योग्यताओं का होना भी जरूरी है. लोकसभा की सदस्यता की योग्यता होनी जरूरी है. इसके अलावा व्यक्ति किसी तरह के सरकारी पद जैसे सरकारी नौकरी का लाभ उठाता न हो. ऐसा नागरिक राष्ट्रपति का उम्मीदवार के लिए योग्य हो सकता है.

कैसे होती है राष्ट्रपति की नियुक्ति?

भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति जनता द्वारा किए गए चुनाव से नहीं बल्कि एक इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होती है. इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं. इसके अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं जो राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं.

कितनी होती है भारत के राष्ट्रपति की सैलरी?

भारत के राष्ट्रपति को सैलरी, भत्ते के अलावा अन्य लाभ जैसे- राष्ट्रपति भवन, मेडिकल सुविधाएं, पेंशन और सुरक्षा, सरकारी वाहन, यात्रा भत्ता और राष्ट्रपति का कार्यकाल आदि. सैलरी की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति की मासिक सैलरी 5 लाख रुपये होती है.

;