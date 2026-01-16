कैसे होता है मेयर का चुनाव और कितनी करनी पड़ती है पढ़ाई-लिखाई? इस पद से जुड़ा सब कुछ यहां समझिए

City Mayor Education Qualifications: महाराष्ट्र में 29 नगर निगम के लिए वोटिंग की गई थी जिसमें 893 वार्डों में कुल 15,931 उम्मीदवार शामिल हैं. इसे लेकर 16 जनवरी, शुक्रवार सुबह 10 बजे से काउंटिंग जारी है. सभी निगमों में सबसे अहम बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) है. महाराष्ट्र के प्रमुख 5 नगर निगम चुनाव के रिजल्ट में बीजेपी और कांग्रेस के बीच तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. शहर के मुखिया के तौर पर एक मेयर को जाना जाता है. मेयर का चुनाव कैसे होता है? मेयर बनने के लिए कितनी पढ़ाई-लिखाई करनी पड़ती है? आइए मेयर पद से संबंधित सब कुछ जानते हैं.

मेयर कौन होता है?

शहर के मुखिया के रूप में मेयर को जाना जाता है. ये पद शहर का सबसे बड़ा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है. एक मेयर को नगर निगम (Municipal Corporation) के प्रमुख के तौर पर जाना जाता है. एक मेयर का काम होता है कि वो शहर के विकास, सड़क, सफाई, स्ट्रीट लाइट, पानी, टैक्स आदि से संबंधित सोचे और उसके काम को देखें.

कैसे होता है मेयर का चुनाव?

भारत में दो तरीकों से मेयर का चुनाव हो सकता है जो राज्य के नियम के अनुसार किया जाता है. पहला तरीका जनता द्वारा सीधा चुनाव और दूसरा तरीका पार्षदों द्वारा चुनाव है.

कैसे जनता चुनती है मेयर?

शहर की जनता वोटिंग के जरिए अपना मेयर चुन सकती है. इसके लिए शहर में विधानसभा या लोकसभा चुनाव का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए शहर की जनता सीधा वोट देकर अपना मेयर चुनती है.

पार्षदों द्वारा कैसे चुना जाता है मेयर?

पार्षदों द्वारा चुनाव प्रक्रिया में मेयर पद के लिए पहले शहर के वार्डों से पार्षद चुने जाते हैं. इसके बाद पार्षदों द्वारा अपने बीच से किसी एक को मेयर की कुर्सी के लिए चुना जाता है. भारत में ज्यादातर राज्य हैं जहां इस चुनाव प्रक्रिया को अपनाया जाता है.

मेयर बनने के लिए कितनी पढ़ाई-लिखाई जरूरी?

मेयर के लिए ज्यादा पढ़ाई-लिखाई की जरूरत नहीं होती है. मुख्य योग्यता शहर के मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य होना जरूरी है. 10वीं या 12वीं पास भी मेयर के लिए योग्य होते हैं. हालांकि, ग्रेजुएशन करने वाले अनुभव के लिहाज से पद के लिए उचित माने जाते हैं. पार्षद चयन के बाद ही मेयर बनने के लिए योग्य माने जा सकते हैं और इसके लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. कई राज्यों में न्यूनतम शिक्षा की कोई शर्त नहीं होती है. जबकि, कुछ राज्य हैं जहां कम से कम 8वीं या 10वीं पास होना जरूरी है.

कौन बन सकता है मेयर?

मेयर बनने के लिए पढ़ाई-लिखाई के अलावा रजिस्ट्रेशन योग्यता जरूरी है. भारत का नागरिक होना जरूरी है. न्यूनतम उम्र 21 और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए. राज्य के अनुसार आयु सीमा में अंतर हो सकता है. इसके अलावा आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए.

मेयर की सैलरी कितनी होती है?

मेयर की सैलरी भी राज्य और शहर के मुताबिक अलग-अलग होती है. आमतौर पर मेयर की सैलरी 30 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक प्रतिमाह हो सकती है. अन्य लाभ जैसे- सरकारी गाड़ी, स्टाफ और घर या भत्ता आदि सुविधाएं मिलती हैं.

मेयर का कार्यकाल कितने साल का होता है?

भारत के सभी राज्य के कानून के अनुसार मेयर के कार्यकाल समय की अवधि अलग-अलग हो सकती है. आमतौर पर मेयर का कार्यकाल 1 साल से 5 साल तक का होता है. किसी के लिए भी मेयर बनने के लिए सेवा भावना और नेतृत्व सबसे जरूरी है.

