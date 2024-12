किस कारण सुलगी BPSC की चिंगारी, किसके कहने पर इतना बड़ा हो गया प्रोटेस्ट?

BPSC Candidates Protest: बिहार में बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा 2024 का आयोजन 13 दिसंबर को किया जाना है. लेकिन अभ्यर्थी परीक्षा के ठीक एक सप्ताह पहले आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि पुलिस को अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज तक करना पड़ा. दरअसल, अभ्यर्थी बीपीएससी परीक्षा के लिए जारी किए गए नए नियमों के कारण आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

क्या है अभ्यर्थियों की डिमांड?

आयोग के नए नियमों के मुताबिक, बीपीएससी कंबाइंड प्रीलिम्स परीक्षा में परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन का मैथड लागू किया जाएगा. जबकि अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा एक दिन, एक शिफ्ट, एक पेपर और एक ही पैटर्न में बिना पेपर लीक के आयोजित की जाए और जिससे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को खत्म किया जा सके. छात्रों का मानना है कि इससे अभ्यर्थियों के बीच भेद-भाव पैदा होगा और यब उनके भविष्य पर भी असर डालेगा.

खान सर छात्रों के समर्थन में आए

एजुकेटर और यूट्यूबर खान सर भी शुक्रवार को पटना के गर्दनीबाग में बिहार लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए. खान सर ने विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा, "यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें परीक्षा से ठीक एक सप्ताह पहले चाणक्य की धरती पर अपनी मांग के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है. हम चाहते हैं कि BPSC के अध्यक्ष यह कहें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और परीक्षाएं एक शिफ्ट में होंगी और सभी छात्रों को एक ही पेपर दिया जाएगा. हम यहां से तब तक नहीं हटेंगे, जब तक नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने का आश्वासन नहीं मिल जाता."

#WATCH | Bihar | Educator and YouTuber, Khan Sir says, "...How unfortunate is this that we need to protest for our demand on the land of Chanakya just one week before the examinations. We want the president (of BPSC) to say that there will be no normalisation and the examinations… https://t.co/SvitVBu0GH pic.twitter.com/5hRrZ5PHLi

— ANI (@ANI) December 6, 2024