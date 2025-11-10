NIA, NSG और FSL क्या करती है काम, दिल्ली धमाके के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंची

Delhi Red Fort Car Blast: दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास आज सोमवार शाम करीब 06 बजकर 45 मिनट पर एक एक हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ है. इस जोरदार विस्फोट से चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया. घटना में कई लोगों की जान चली गई है, तो दर्जनों लोग घायल हो गए, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है. राजधानी में इस तरह की घटना होने से पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. एजेंसियां घटना की जांच में जुटी है. ब्लास्ट की जानकारी मिलते ही सबसे पहले मौके पर NIA, NSG और FSL की टीमें पहुंची. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि NIA, NSG और FSL क्या है और ये क्या काम करते हैं.

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA)

राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए आतंकवाद, मानव तस्करी, साइबर अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराधों की जांच करती है. इसका गठन 2008 के मुंबई हमलों के बाद आतंकवाद से निपटने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में किया गया था.

नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG)

नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी भारत का एक आतंकवाद विरोधी विशेष बल है, जो देश के भीतर और बाहर आतंकवाद की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ट्रेंड हैं. NSG की स्थापना 1984 में आतंकवाद, बंधक स्थितियों और अपहरित विमानों जैसी घटनाओं से निपटने के लिए की गई थी की गई थी, जिसे 'ब्लैक कैट कमांडो' के नाम से भी जाना जाता है.

फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL)

फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल वैज्ञानिक तरीकों से अपराधों की जांच के लिए साक्ष्य एकत्र और विश्लेषण करती है. यह घटनास्थल से ब्लड, हेयर, डीएनए, हथियार और डिजिटल डिवाइस जैसे साक्ष्य एकत्र करती है, जिनकी वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाती है. भारत में पहली फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पश्चिम बंगाल में 1 जुलाई, 1952 को स्थापित की गई थी.

