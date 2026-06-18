G7 Summit 2026: हर साल वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है. दुनिया की सात सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के इस समूह को वैश्विक फैसलों में काफी प्रभावशाली माना जाता है. हालांकि, भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले कई वर्षों से उसे हर शिखर सम्मेलन में स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया जाता रहा है. इस साल भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे अमीर देशों के समूह G7 का शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है.
जी7 शिखर सम्मेलन 17 जून, मंगलवार से फ्रांस के एवियन में शुरू हो गया है जिसमें भारत की तरफ से पीएम मोदी हिस्सा लेंगे. साथ ही जी7 के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत करेंगे. भारत G7 ग्रुप का हिस्सा नहीं है और इस वजब से ये सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर G7 क्या है और इसकी सदस्यता न होने के बावजूद भारत को इस मंच पर इतनी अहमियत क्यों दी जाती है?
G7 का मतलब ग्रुप ऑफ सेवन (Group of Seven) है जिसमें दुनिया की 7 सबसे विकसित और बड़ी अर्थव्यवस्था का एक अनौपचारिक समूह है. जी7 की स्थापना 1975 में हुई थी जिसे वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया. वर्तमान में इस समूह के सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा हैं. ये एक अंतर-सरकारी मंच है जिसमें यूरोपीय संघ (European Union) भी हिस्सा लेता है लेकिन उसे आधिकारिक सदस्य का दर्जा प्राप्त नहीं है.
लंबे समय से G7 की सदस्यता स्थिर बनी हुई है और इसमें नए देशों को शामिल करने की कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है. ये ही कारण है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी इस समूह का सदस्य नहीं है. हालांकि, वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव और आर्थिक ताकत की वजह से देश की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है.
आबादी के मामले में भारत चीन को भी पीछे छोड़ चुका है और देश की करीब 68 फीसदी आबादी कामकाजी आयु वर्ग में है. हालांकि भारत जी7 का सदस्य नहीं है, इसके बावजूद उसे हर साल शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया जाता है. इसके पीछे कई अहम कारण हैं.
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और वैश्विक व्यापार, निवेश तथा सप्लाई चेन में उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है. वहीं, भारत वैश्विक दक्षिण (Global South) की एक मजबूत आवाज के रूप में विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हितों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी ढंग से उठाता है. यही वजह है कि G7 देश भारत के साथ संवाद को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं.
साथ ही, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत को एक अहम रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा जाता है. सुरक्षा और भू-राजनीतिक संतुलन के लिहाज से भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा, हरित विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत की नीतियां और पहल वैश्विक स्तर पर खास महत्व रखती हैं.