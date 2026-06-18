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G7 का क्या है मतलब, सदस्यता नहीं फिर भी क्यों हर साल समिट में भारत को मिलता है बुलावा?

G7 Summit 2026: क्या आप G7 का मतलब जानते हैं? दुनिया की सात सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के इस समूह में भारत शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हर साल G7 समिट में भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है. आखिर इसकी वजह क्या है और भारत को इस मंच पर इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 18, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:32 PM IST
G7 का क्या है मतलब, सदस्यता नहीं फिर भी क्यों हर साल समिट में भारत को मिलता है बुलावा?
Image Credit: g7 summit 2026 india importance

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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