G7 Summit 2026: हर साल वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है. दुनिया की सात सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के इस समूह को वैश्विक फैसलों में काफी प्रभावशाली माना जाता है. हालांकि, भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले कई वर्षों से उसे हर शिखर सम्मेलन में स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया जाता रहा है. इस साल भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे अमीर देशों के समूह G7 का शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है.