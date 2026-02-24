मैथ्स-फिजिक्स के टफ पेपर की ईजी मार्किंग का आदेश आ सकता है? पता चलीं वो दो शर्तें

सीबीएसई के 10वीं बोर्ड का पहला गणित का पेपर इतना टफ आया था कि टीचर भी चौंक गए. स्टूडेंट्स ने कहा कि कुछ पेपर सेट का डिफिकल्टी लेवल आईआईटी के बराबर का था. ऑनलाइन पढ़ाने वाले कुछ टीचरों ने सीबीएसई बोर्ड से ईजी मार्किंग की अपील की है. बात जनहित याचिका तक पहुंच गई. ऐसा ही कुछ 20 फरवरी को 12वीं बोर्ड के फिजिक्स पेपर में हुआ. कुछ सेट काफी टफ आए थे. अब सवाल है कि क्या कुछ टीचरों या स्टूडेंट्स के कहने पर ईजी मार्किंग हो सकती है? इसमें दो शर्तें पता चली हैं जिनके आधार पर ईजी मार्किंग की संभावना रहती है. रितिक मिश्रा और प्रशांत किराड जैसे यूट्यूब टीचरों ने मोर्चा खोल रखा है. सबसे बड़ी बात कि एक पेपर सेट थोड़ा ईजी और दूसरा पेपर सेट टफ कैसे हो गया? अंदर की बात जानिए.

राजधानी दिल्ली के रोहिणी में सीबीएसई के एक कॉलेज में पढ़ाने वाले सीनियर टीचर नागेंद्र झा ने बताया कि अलग-अलग डिफिकल्टी लेवल वाले पेपर सेट की कहानी क्या है. उन्होंने कहा कि सीबीएसई ने देश और विदेश के अपने स्कूलों को अलग-अलग रीजन में बांट रखा है. जो पेपर सेट सप्लाई किए जाते हैं वो रीजन के हिसाब से अलग-अलग होते हैं. उसकी मुख्य वजह ये है कि अगर कहीं किसी भी प्रकार से पेपर लीक हो गया तो वह एक क्षेत्र तक ही रहेगा, पूरे देश को प्रभावित नहीं करेगा.

एक पेपर सेट टफ, दूसरा सरल कैसे?

नागेंद्र बताते हैं कि वैसे तो पेपर नेशनल लेवल पर सेट होता है लेकिन उसको रीजन के हिसाब से सर्कुलेट किया जाता है. सीबीएसई के पेपर तैयार करने का तरीका समझाते हुए उन्होंने कहा कि पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि इस हिसाब से हमें पेपर बनाना है. फिर पेपर सेटर को बुलाया जाता है. जहां तक किसी सेट के ईजी होने या किसी सेट के टफ होने का सवाल है तो यह करीब-करीब लक (किस्मत) पर ही निर्भर करता है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहां टफ पेपर भेजा जाए और वहां ईजी. सीबीएसई इतना जरूर कहता है कि जहां तक संभव हो सके हर सेट का डिफिकल्टी लेवल एकसमान रखा जाए. इसके लिए पेपर सेट करने वाली टीम एक ही रखी जाती है, 1-2 लोगों का अंतर भले हो जाए.

कब ईजी मार्किंग के लिए कह सकता है सीबीएसई?

टफ पेपर आने के बाद अब क्या बच्चों के हित में ईजी मार्किंग हो सकती है? इस सवाल पर सीनियर टीचर ने कहा कि नहीं नहीं... देखिए पेपर सेट करने को लेकर कानूनी रूप से मुद्दा उठाया जा सकता है लेकिन ईजी मार्किंग की बात नहीं की जा सकती है. इतना जरूर है कि अगर सवाल सिलेबस से ही बाहर का है या कोई प्रश्न गलत आ गया तब सीबीएसई की ओर से औपचारिक निर्देश आता है कि इस सवाल को इस हिसाब से देखा जाए. टफ या ईजी को लेकर ऐसी कोई गाइडलाइंस सीबीएसई की ओर से टीचरों को नहीं दी जाती है.

एक कंडीशन और है...

उन्होंने कहा कि अगर किसी भी कारण से सीबीएसई का रिजल्ट डाउन हो रहा होता है, तब रिजल्ट का वे थोड़ा मोडिफिकेशन करते हैं और ये केवल सीबीएसई करती है, ऐसा नहीं है. हर बोर्ड में ऐसा किया जाता है. ऐसे केस में बच्चों को थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है. अब फायदा इस पर निर्भर करेगा कि बच्चा पर्सेंट में किस ब्रैकेट में आ रहा है. लेकिन यह साफ है कि पेपर टफ या ईजी होने पर कोई ऑर्डर सीबीएसई से नहीं आता है, हां टीचर अपने हिसाब से देख ले तो अलग मुद्दा है.