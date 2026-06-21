NEET UG 2026 Re-Exam Students Facilities: नीट यूजी री-एग्जाम आज 21 जून को भारत के 551 शहर और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और स्टूडेंट्स को खास सुविधाएं प्रदान की जा रही है. देश भर के विभिन्न राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग सुविधाएं दी जा रही है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा सभी एग्जाम सेंटर के बाहर छात्र और उनके अभिभावकों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक परीक्षा जारी रहेगी जिसमें देशभर के लाखों छात्र शामिल हो रहे हैं