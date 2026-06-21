NEET UG 2026 Re-Exam Students Facilities: नीट यूजी री-एग्जाम आज 21 जून को भारत के 551 शहर और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और स्टूडेंट्स को खास सुविधाएं प्रदान की जा रही है. देश भर के विभिन्न राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग सुविधाएं दी जा रही है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा सभी एग्जाम सेंटर के बाहर छात्र और उनके अभिभावकों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक परीक्षा जारी रहेगी जिसमें देशभर के लाखों छात्र शामिल हो रहे हैं
ऐसे में कई राज्य सरकारों ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा आयोजित की जा रही इस परीक्षा को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें छात्रों को किसी तरह की परेशानी से बचाने की कोशिश कर रही हैं.
पंजाब और हरियाणा सरकार ने नीट छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा की व्यवस्था की है. एडमिट कार्ड दिखाने के बाद यहां फ्री में यात्रा कर सकेंगे. इसके अलावा बिहार में भी नीट छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इतना ही नहीं, छात्रों के लिए बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी और हल्के नाश्ते की व्यवस्था भी की गई है. ओडिशा, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में भी नीट अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा की गई है.
#WATCH | Bhubaneswar | A candidate appearing for the NEET-UG re-examination says, "...We are very happy that the government has provided us with this facility. The examination will begin at 2 pm. I am hopeful that the exam will go well..." https://t.co/GVIi81LzVr pic.twitter.com/saobQf3RHE
— ANI (@ANI) June 21, 2026
दिल्ली सरकार ने परीक्षा के दिन छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है. साथ ही, भीषण गर्मी को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास 'कूलिंग जोन' बनाए गए हैं, जहां छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बैठने, पानी और शिकंजी जैसी ठंडी पेय सामग्री की व्यवस्था की गई है.
उत्तर प्रदेश में छात्रों को रोडवेज बसों में किराए पर 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. इसके अलावा, जरूरतमंद छात्रों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था भी की गई है जिससे दूर-दराज से आने वाले अभ्यर्थियों को ठहरने में परेशानी न हो.
मुंबई में छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 21 जून, रविवार को होने वाले नियमित मेंटेनेंस ब्लॉक को स्थगित कर दिया गया है. इससे लोकल ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं और उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा. इन सभी व्यवस्थाओं के जरिए केंद्र और राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि छात्र यात्रा, गर्मी या सुरक्षा संबंधी चिंताओं से मुक्त होकर अपनी परीक्षा पर पूरा ध्यान दे सकें.