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NEET UG 2026 Re-Exam: यूपी में 50% किराया छूट, पंजाब-हरियाणा में फ्री बसें, दिल्ली में कूलिंग जोन; किस राज्य ने नीट छात्रों को क्या सुविधाएं दीं?

NEET UG 2026 Re-Exam: 21 जून को हो रही नीट यूजी री-एग्जाम में शामिल हो रहे लाखों छात्रों की सुविधा के लिए कई राज्य सरकारों ने खास इंतजाम किए हैं. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा से लेकर पंजाब में उम्मीदवारों के लिए विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. आइए जानते हैं किस राज्य ने नीट अभ्यर्थियों के लिए क्या खास कदम उठाए हैं?

Written BySimran Singh
Published: Jun 21, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:53 AM IST
NEET UG 2026 Re-Exam: यूपी में 50% किराया छूट, पंजाब-हरियाणा में फ्री बसें, दिल्ली में कूलिंग जोन; किस राज्य ने नीट छात्रों को क्या सुविधाएं दीं?
Image Credit: NEET Re-Exam 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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