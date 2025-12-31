सीबीएसई रद्द कर दे किसी स्कूल की मान्यता, तो वहां पढ़ रहे छात्रों के लिए क्या व्यवस्था? यहां जानें

Advertisement
Hindi Newsशिक्षासीबीएसई रद्द कर दे किसी स्कूल की मान्यता, तो वहां पढ़ रहे छात्रों के लिए क्या व्यवस्था? यहां जानें

CBSE Derecognizes School Rules: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की ओर से अगर किसी स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया जाए तो वहां पढ़ रहे छात्रों का क्या होता है? उन छात्रों के लिए क्या-क्या व्यवस्था होती हैं? आइए इसके बारे में जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 31, 2025, 12:44 PM IST
CBSE Derecognizes School Rules: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) जिसे सीबीएसई (CBSE) भी कहा जाता है जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाले इस शिक्षा बोर्ड की मान्यता भारत समेत और दुनिया भर के कई स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम बनाता है. कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का आयोजन सीबीएसई करता है जिसके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है. सीबीएसई मान्यता वाले स्कूल में पढ़ने से छात्रों के लिए भविष्य में खास महत्व मिलता है.

एक राष्ट्रीय स्तर बोर्ड होने के कारण सीबीएसई मान्यता स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सबसे अहम 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होती है जो कि भारत समेत कई विदेशी यूनिवर्सिटी में मान्य होती है. ऐसे में छात्रों के लिए आगे की पढ़ाई या सरकारी नौकरी पाने में कोई दिक्कत नहीं होती है. हालांकि, अगर किसी सीबीएसई स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया जाए तो वहां पढ़ रहे छात्रों का क्या होता है या उनके लिए क्या व्यवस्था होती है? आइए इस सवाल का जवाब देते हैं.

स्कूल की सीबीएसई मान्यता रद्द होने पर क्या होता है?

सीबीएसई मुख्य फोकस छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने का होता है. अगर किसी कारण से किसी स्कूल की मान्यता को रद्द करना पड़ता है तो वहां पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई सुरक्षित रखने का खास ध्यान दिया जाता है. बोर्ड की ओर से छात्रों को सजा नहीं दी जाती है बल्कि उनके लिए खास व्यवस्था को अपनाया जाता है. कक्षा पहली से 9वीं और 11वीं छात्रों के लिए अलग व्यवस्था होती है. जबकि, 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए ऐसी स्थिति में अलग व्यवस्था की जाती है.

कक्षा 1 से 9वीं और 11वीं छात्रों का क्या होता है?

किसी स्कूल की मान्यता रद्द करने पर बोर्ड की ओर से नजदीकी किसी अन्य सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल में दाखिला लेने की सलाह दी जाती है जिसके लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) दिया जाता है. इसके लिए CBSE और राज्य शिक्षा विभाग द्वारा भी मदद की जाती है. मार्कशीट, TC, माइग्रेशन जैसे दस्तावेजों को दिया जाता है. स्कूल की ओर से कागज न दिए जाए तो अभिभावक इसकी शिकायत CBSE रीजनल ऑफिस या राज्य शिक्षा विभाग में कर सकता है.

10वीं और 12वीं छात्रों का क्या होता है?

किसी स्कूल की मान्यता रद्द होने पर चिंता की बात 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए हो जाती है. हालांकि, ऐसी स्थिति में सीबीएसई की ओर से नजदीक के किसी मान्यता प्राप्त CBSE स्कूल को अटैच किया जाता है. इसके अलावा चाहें तो छात्र किसी अन्य CBSE मान्यता प्राप्त स्कूल में ट्रांसफर होने की अनुमति ले सकते हैं. छात्रों की बोर्ड परीक्षा में किसी तरह की ओर रुकावट नहीं आती है.

क्या छात्रों की पढ़ाई बीच में रुक जाती है?

स्कूल की मान्यता रद्द करने पर वहां पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती है. बोर्ड की कोशिश रहती है कि छात्रों का सत्र खराब न हो. बिना उनका साल बर्बाद किए उन्हें दूसरे स्कूल में ट्रांसफर या अन्य व्यवस्था की जाती है.

छात्रों के अभिभावकों को क्या करना चाहिए?

आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उससे संबंधित अगर ये सूचना आती है कि वो सीबीएसई मान्यता वाला नहीं रहा है तो ऐसे में एक दम से विश्वास करने से पहले लिखित या ऑफिशियल जानकारी हासिल करें. किसी अफवाह पर भरोसा नहीं करें. हालांकि, स्कूल के सीबीएसई रद्द होने की पुष्टि होने पर छात्रों के अभिभावकों को सीबीएसई की ऑफिशियल सूचना या रीजनल ऑफिस से संपर्क करना चाहिए. ऐसे में नया स्कूल चुन रहे हैं तो उसके लिए पहले सीबीएसई संबद्धता संख्या (CBSE Affiliation Number) को चेक जरूर कर लें.  

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

