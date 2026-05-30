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अगर सिर्फ 24 घंटे के लिए सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? जानिए धरती पर कितनी देर टिक पाएगी जिंदगी

अगर सूरज सिर्फ 24 घंटे के लिए गायब हो जाए तो पृथ्वी पर क्या होगा? जानिए कैसे कुछ मिनटों में दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी, तापमान तेजी से गिरने लगेगा और जीवन पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 30, 2026, 09:28 PM IST
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अगर सिर्फ 24 घंटे के लिए सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? जानिए धरती पर कितनी देर टिक पाएगी जिंदगी

सूरज को धरती पर जीवन का आधार माना जाता है. इसकी रोशनी और गर्मी के बिना इंसानों, जानवरों और पौधों का अस्तित्व संभव नहीं है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज सिर्फ 24 घंटे के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस स्थिति के संभावित प्रभावों का अध्ययन किया है. उनके अनुसार, पृथ्वी तुरंत बर्फ का गोला नहीं बनेगी, लेकिन कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया गंभीर संकट में आ सकती है. अंधेरा, गिरता तापमान और रुकती प्राकृतिक प्रक्रियाएं जीवन को मुश्किल बना देंगी. आइए जानते हैं कि ऐसी स्थिति में धरती और इंसानों पर क्या असर पड़ सकता है.

अगर सूरज अचानक गायब हो जाए, तब भी पृथ्वी पर तुरंत असर दिखाई नहीं देगा. इसकी वजह यह है कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है. इस दौरान सब कुछ सामान्य दिखाई देगा. लेकिन जैसे ही यह समय पूरा होगा, पूरी पृथ्वी गहरे अंधेरे में डूब जाएगी. चांद भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह खुद रोशनी नहीं देता बल्कि सूरज की रोशनी को परावर्तित करता है. रात का आसमान पूरी तरह काला नजर आएगा और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में कृत्रिम रोशनी ही एकमात्र सहारा रह जाएगी.

तापमान पर क्या असर होगा?

सूरज के गायब होते ही पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा. वैज्ञानिकों के अनुसार शुरुआती 24 घंटों में ही औसत तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है. इसके बाद स्थिति और गंभीर होती जाएगी. कुछ ही हफ्तों में दुनिया के अधिकांश हिस्सों में जमा देने वाली ठंड फैल सकती है. महासागर और वातावरण कुछ समय तक गर्मी को संभालकर रखेंगे, लेकिन सूरज की लगातार ऊर्जा न मिलने से धरती का मौसम पूरी तरह बदल जाएगा. ऐसी परिस्थितियों में सामान्य जीवन जीना बेहद कठिन हो जाएगा.

प्रकृति और भोजन का क्या होगा?

सूरज के बिना सबसे बड़ा असर पौधों पर पड़ेगा. प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तुरंत रुक जाएगी. इससे पौधों को भोजन बनाना बंद करना पड़ेगा और धीरे-धीरे वे नष्ट होने लगेंगे. पौधों के खत्म होने का असर पूरी खाद्य श्रृंखला पर पड़ेगा. शाकाहारी जीवों से लेकर मांसाहारी जीवों तक सभी प्रभावित होंगे. अंततः भोजन की भारी कमी पैदा हो सकती है. यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो इंसानों के लिए भी खाद्य संकट खड़ा हो जाएगा. यही कारण है कि वैज्ञानिक सूरज को पृथ्वी पर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं.

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इंसान कितने दिन जीवित रह पाएंगे?

सूरज के गायब होने पर पृथ्वी केवल अंधेरे और ठंड का सामना नहीं करेगी, बल्कि उसकी कक्षा भी प्रभावित हो सकती है. सूरज के गुरुत्वाकर्षण के बिना पृथ्वी अंतरिक्ष में भटकने लगेगी. हालांकि सिर्फ 24 घंटे के लिए सूरज गायब होने की स्थिति में अधिकांश लोग तुरंत नहीं मरेंगे, लेकिन वैश्विक स्तर पर गंभीर संकट पैदा हो जाएगा. वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि ऐसी स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो केवल जमीन के नीचे बने विशेष शेल्टर, जो जियोथर्मल ऊर्जा से संचालित हों, जीवन बचा सकते हैं. सतह पर अत्यधिक ठंड के कारण लंबे समय तक जीवित रहना लगभग असंभव हो जाएगा.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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