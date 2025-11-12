Advertisement
आखिर क्या होता है ये फिदायीन अटैक? सामान्य हमले से कितना घातक? आसान भाषा में समझें

Fidayeen  Attack: इन दिनों मेनस्ट्रीम मीडिया से सोशल मीडिया और चाय की टपरी तक हर तरफ 'फिदायीन हमले.' की चर्चा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये 'फिदायीन हमला' क्या होता है और इसको फिदायीन हमला क्यों कहते हैं. क्या ये बाकी हमलों से अलग होता है या सिर्फ नाम अलग है. इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा. चलिए विस्तार से समझते हैं.

Nov 12, 2025
आखिर क्या होता है ये फिदायीन अटैक? सामान्य हमले से कितना घातक? आसान भाषा में समझें

Fidayeen Attack: इन दिनों मेनस्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर एक शब्द बार-बार सुनने को मिल रहा है और वो है 'फिदायीन हमला.' अखबारों से लेकर टीवी तक और बेडरूम की बातचीत से लेकर चाय की टपरी तक इसकी चर्चा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये फिदायीन हमला क्या होता है. क्या ये आम हमले से अलग होता है या फिदायीन हमला बाकी हमलों की तरह ही होता है बस नाम अलग है. चलिए आज इसी को समझते हैं.

फिदायीन का मतलब?
अगर हम इसके 'शाब्दिक अर्थ' पर जाएं तो फिदायीन 'अरबी भाषा' का शब्द है. जिसका अर्थ, "अपनी जान कुर्बान करने वाला" होता है. फिदायीन उसको बोला जाता है जो खुद को कुर्बान कर दे. फिदायीन हमला उस हमले को बोलते हैं. जिसमें हमलावर जानबूझकर अपनी जान दे देता है. इस हमले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना होता है. यदि हमलावर किसी को मारकर खुद भाग जाता है, या कहीं बम लगाकर चला जाता है तो उसे फिदायीन हमला नहीं बोला जाएगा. जहां हमला करने वाला सिर्फ दूसरों को मारता है और अपनी जान बचाता है उसे सिर्फ 'हमला' बोला जाता है, लेकिन जहां हमला करने वाला भी खुद को मार लेता है उसे फिदायीन हमला करते हैं. हिंदी में इसी को आत्मघाती हमला करते हैं. 
इस हमले का मकसद क्या होता है?
इस हमले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना होता है. एक आसान उदाहरण से और समझने की कोशिश करते हैं. यदि कोई हमलावर सामने खड़ी भीड़ पर बम फेंक देता है या गोलियां चला देता है तो उसे सिर्फ हमला कहा जाएगा, लेकिन यदि हमलावर खुद ही बम बनकर भीड़ में जाकर खुद को उड़ा ले तो ये फिदायीन यानी 'आत्मघाती हमला' कहा जाएगा. इसमें हमलावर ज्यादा नुकसान पहुंचाता है.

कैसे अंजाम दिया जाता है ये हमला?
फिदायीन हमले को अंजाम देने के लिए हमलावर खुद विस्फोटक लेकर किसी भीड़-भाड़ वाले स्थान पर जाता है. इसके लिए वो कभी-कभी वाहन का भी यूज करता है. हमलावर विस्फोटक को कार या किसी दूसरे वाहन से टारगेट पर पहुंचता है. ऐसा हमला आमतौर पर भीड़-भाड़ वाली जगह पर किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जान-माल का नुकसान किया जा सके. ऐसे हमले बड़ी बिल्डिंग या वीआईपी इलाकों में किए जाते हैं, ताकि ज्यादा नुकसान के साथ ज्यादा मीडिया कवरेज मिले और जनता और सिस्टम के बीच ज्यादा डर फैलाने में आसानी हो. 
किन रास्तों को चुनते हैं हमलावर?
आत्मघाती या फिदायीन हमले के लिए कई तरह के रास्ते अपनाए जाते हैं. इसके लिए ज्यादातर हमलावर कार या बस को उड़ाते हैं. खड़े या चलते वाहन में धमाका हो जाता है (जैसे पुलवामा हमला). इसके अलावा विमान को हाइजैक करके किसी बिल्डिंग में क्रैश कर देना (जैसे अमेरिका का 9/11). इसके अलावा खुदकुश जैकेट पहनकर भीड़-भाड़ वाले इलाके में धमाका कर देना. इस हमले की खासियत ये होती है इसमें पहले से ही तय होता है कि हमलावर को भी इसी हमले में मरना है. बस हमलावर की कोशिश ये रहती है कि वो मरते-मरते कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. उम्मीद है अब आपको फिदायीन हमले के बारे में सब बातें क्लियर हो गई होंगी.

क्या कहते हैं सुरक्षा विशेषज्ञ?
सुरक्षा विशेषज्ञों की मानें तो ये आत्मघाती या फिदायीन हमले केवल आतंक ही नहीं, बल्कि मानसिक और वैचारिक युद्ध (psychological warfare) का भी पार्ट है. इस तरह के हमलों में समाज में डर फैलता है और ये आतंकी संगठन अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

