Artificial Rain: मनचाहे तरीके से बारिश कराए जाने की हो रही तैयारी, बादलों में कैसे भरा जाएगा पानी?

Artificial Rain: दिवाली पर आतिशबाजी के चलते दिल्ली में जहरीली हवा का स्तर काफी बढ़ चुका है. यहां एक्यूआई का लेवल 400 के पार पहुंच गया जो कि सभी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है. ऐसे में सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि वो बादलों में पानी भरकर बरसात करवाएंगे. जी हां, दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल बारिश को लेकर क्लाउड सीडिंग का ट्रायल लिया है जिसमें उन्हें सफलता हासिल हुई है. ऐसे में मनचाही बारिश करवाई जा सकेगी. आखिर बादलों में कैसे पानी भरा जाएगा? आर्टिफिशियल रेन क्या है? आर्टिफिशियल बरसात करवाने में कुल कितना खर्च आता है? आइए ऐसे ही तमाम सवाल के जवाब जानते हैं.

बरसात कैसे होती है?

आर्टिफिशियल बारिश के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि बारिश होती कैसे है. दरअसल, बादल दो तरह के होते हैं जिनमें एक आइस क्रिस्टल और दूसरा पानी की सूक्ष्म बूंदों से भरा बादल होता है. धरती के तापमान के हिसाब से बरसात होती है. नीचे के तापमान गर्म होने पर बारिश होती है और ठंडे या कम होने पर बर्फ गिरती है. अगर प्रोसेस को समझा जाए तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के जरिए बरसात होती है. समुद्र का पानी, धरती पर जमा पानी और पेड़-पौधों के पत्तों से पानी का भाप बनकर बादल बनता है और जब बादलों में ज्यादा पानी हो जाता है तो एक दूसरे से टकराने पर बरसात होती है.

बादलों में कैसे भरा जाएगा पानी?

क्लाउड सीडिंग प्रोसेस को अपनाकर बादलों में पानी भरा जाता है. इसके लिए सिल्वर आयोडाइड (AgI) का यूज किया जाता है जो बादलों को मिलाता है और फिर बारिश करवाता है. इसके जरिए कंडेंसेशन (संघनन) की प्रक्रिया तेज हो जाती है और फिर बादलों में पानी की बूंदे भरने लगती है जिस वजह से बूंदों के जरिए बरसात होने लगती है. इस पूरे प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding) कहा जाता है.

क्या क्लाउड सीडिंग से कहीं भी हो सकती है बारिश?

जी नहीं, क्लाउड सीडिंग कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कहीं भी बारिश करा दे. बारिश करवाने के लिए बादलों की जरूरत होती है और इसके लिए हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स यानी बादल होने जरूरी है. आर्टिफिशियल बारिश के लिए जरूरी है कि बादलों का कंडेंसेशन (संघनन) बढ़ जाए और फिर बारिश करवाई जा सकती है. बता दें कि आर्टिफिशियल बारिश के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल चीन और दुबई जैसे देशों में किया जाता है.

आर्टिफिशियल बारिश कैसे कम करेगा प्रदूषण?

दरअसल, बरसात से प्रदूषण के लेवल को घटाया जा सकता है, लेकिन जब बारिश होने की संभावना न हो तो ऐसी स्थिति में आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाती है जिसकी मदद से हवा में तैर रहे खतरनाक प्रदूषण वाले छोटे कण बरसात के पानी के साथ धरती पर आ जाते हैं, हवा की शुद्धता बढ़ने लगती है. हवा साफ होने में लगभग 7 से 10 दिनों का समय लगता है.

आर्टिफिशियल बारिश करवाने में कितना होता है खर्च?

कृत्रिम बारिश कराने कम खर्चीला नहीं है. अगर 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाए तो इसके लिए लगभग 1 लाख रुपये का खर्च आता है. पूरी दिल्ली में आर्टिफिशल बारिश करवाई जाती है तो इसके लिए 15 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो सकता है. जबकि, दिल्ली के कुछ इलाकों में आर्टिफिशियल बारिश करवाई गई तो इसके लिए लगभग 7 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है.

क्या पहले भी भारत में करवाई गई है कृत्रिम बारिश?

भारत में पहली बार 1983 और 1987 में क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया गया था. 1993-94 में तमिलनाडु सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को अपनाकर आर्टिफिशियल बारिश की गई थी. इसके बाद 2003 में कर्नाटक सरकार और महाराष्ट्र ने भी क्लाउड सीडिंग करवाई थी.

