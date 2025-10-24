Advertisement
trendingNow12973249
Hindi Newsशिक्षा

Artificial Rain: मनचाहे तरीके से बारिश कराए जाने की हो रही तैयारी, बादलों में कैसे भरा जाएगा पानी?

AI Rain Cloud Seeding Process: बढ़ते प्रदूषण को कम और हवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारत की राजधानी में आर्टिफिशियल बारिश की जाएगी. हाल ही में इसे लेकर किया गया ट्रायल सफल हो चुका है. आइए जानते हैं कि कैसे बादलों में पानी भरा जाएगा?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 10:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Artificial Rain: मनचाहे तरीके से बारिश कराए जाने की हो रही तैयारी, बादलों में कैसे भरा जाएगा पानी?

Artificial Rain: दिवाली पर आतिशबाजी के चलते दिल्ली में जहरीली हवा का स्तर काफी बढ़ चुका है. यहां एक्यूआई का लेवल 400 के पार पहुंच गया जो कि सभी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है. ऐसे में सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि वो बादलों में पानी भरकर बरसात करवाएंगे. जी हां, दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल बारिश को लेकर क्लाउड सीडिंग का ट्रायल लिया है जिसमें उन्हें सफलता हासिल हुई है. ऐसे में मनचाही बारिश करवाई जा सकेगी. आखिर बादलों में कैसे पानी भरा जाएगा? आर्टिफिशियल रेन क्या है? आर्टिफिशियल बरसात करवाने में कुल कितना खर्च आता है? आइए ऐसे ही तमाम सवाल के जवाब जानते हैं.

बरसात कैसे होती है?

आर्टिफिशियल बारिश के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि बारिश होती कैसे है. दरअसल, बादल दो तरह के होते हैं जिनमें एक आइस क्रिस्टल और दूसरा पानी की सूक्ष्म बूंदों से भरा बादल होता है. धरती के तापमान के हिसाब से बरसात होती है. नीचे के तापमान गर्म होने पर बारिश होती है और ठंडे या कम होने पर बर्फ गिरती है. अगर प्रोसेस को समझा जाए तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के जरिए बरसात होती है. समुद्र का पानी, धरती पर जमा पानी और पेड़-पौधों के पत्तों से पानी का भाप बनकर बादल बनता है और जब बादलों में ज्यादा पानी हो जाता है तो एक दूसरे से टकराने पर बरसात होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बादलों में कैसे भरा जाएगा पानी?

क्लाउड सीडिंग प्रोसेस को अपनाकर बादलों में पानी भरा जाता है. इसके लिए सिल्वर आयोडाइड (AgI) का यूज किया जाता है जो बादलों को मिलाता है और फिर बारिश करवाता है. इसके जरिए कंडेंसेशन (संघनन) की प्रक्रिया तेज हो जाती है और फिर बादलों में पानी की बूंदे भरने लगती है जिस वजह से बूंदों के जरिए बरसात होने लगती है. इस पूरे प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding) कहा जाता है.

क्या क्लाउड सीडिंग से कहीं भी हो सकती है बारिश?

जी नहीं, क्लाउड सीडिंग कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कहीं भी बारिश करा दे. बारिश करवाने के लिए बादलों की जरूरत होती है और इसके लिए हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स यानी बादल होने जरूरी है. आर्टिफिशियल बारिश के लिए जरूरी है कि बादलों का कंडेंसेशन (संघनन) बढ़ जाए और फिर बारिश करवाई जा सकती है. बता दें कि आर्टिफिशियल बारिश के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल चीन और दुबई जैसे देशों में किया जाता है.

आर्टिफिशियल बारिश कैसे कम करेगा प्रदूषण?

दरअसल, बरसात से प्रदूषण के लेवल को घटाया जा सकता है, लेकिन जब बारिश होने की संभावना न हो तो ऐसी स्थिति में आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाती है जिसकी मदद से हवा में तैर रहे खतरनाक प्रदूषण वाले छोटे कण बरसात के पानी के साथ धरती पर आ जाते हैं, हवा की शुद्धता बढ़ने लगती है. हवा साफ होने में लगभग 7 से 10 दिनों का समय लगता है.

आर्टिफिशियल बारिश करवाने में कितना होता है खर्च?

कृत्रिम बारिश कराने कम खर्चीला नहीं है. अगर 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाए तो इसके लिए लगभग 1 लाख रुपये का खर्च आता है. पूरी दिल्ली में आर्टिफिशल बारिश करवाई जाती है तो इसके लिए 15 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो सकता है. जबकि, दिल्ली के कुछ इलाकों में आर्टिफिशियल बारिश करवाई गई तो इसके लिए लगभग 7 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है.

क्या पहले भी भारत में करवाई गई है कृत्रिम बारिश?

भारत में पहली बार 1983 और 1987 में क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया गया था. 1993-94 में तमिलनाडु सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को अपनाकर आर्टिफिशियल बारिश की गई थी. इसके बाद 2003 में कर्नाटक सरकार और महाराष्ट्र ने भी क्लाउड सीडिंग करवाई थी.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: क्या जानते है कौन से देश की मुद्रा है नंबर 1? जानें भारतीय रुपया किससे ऊपर

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Artificial rain

Trending news

बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 12 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
Bus accident
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 12 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई