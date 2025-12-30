BRICS शब्द का पहली बार कहां हुआ इस्तेमाल? 1 जनवरी से भारत संभालेगा कमान; जानें के GK के सवाल-जवाब

GK Quiz: अमेरिका के साथ तनातनी माहौल के बीच भारत के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने की जिम्मेदारी 1 जनवरी 2026 से आने वाली है. हाल ही में अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने वाला है. दुनिया भर एक तरह का उथल-पुथल मचा हुआ है. ऐसे में भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता करना किसी बड़े टास्क से कम नहीं है. इन सबके बीच ब्रिक्स काफी चर्चाओं मंज रहने वाला है. ऐसे उम्मीदवार जो यूपीएससी, एसएससी या किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ब्रिक्स के बारे में जानना काम का साबित हो सकता है. ब्रिक्स से संबंधित सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं. आइए जीके के सवाल-जवाब जानते हैं.

BRICS की फुल फॉर्म क्या है?

अलग-अलग देशों के जरिए ‘BRICS’ बना है. B का मतलब ब्राजील (Brazil), R का मतलब रूस (Russia), I का मतलब भारत (India), C का मतलब चीन (China) और S का मतलब दक्षिण अफ्रीका (South Africa) है. शॉर्ट फॉर्म में इसे ब्रिक्स कहा जाता है.

ब्रिक्स क्या है?

11 देशों के जरिए बना ब्रिक्स एक समूह है. इसमें ब्रिक्स देशों के अलावा अन्य 6 देश सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान शामिल हैं. ब्रिक्स को दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह कहा जाता है.

सबसे पहले BRICS शब्द का इस्तेमाल कब हुआ?

2010 से BRICS शब्द को जाना जाने लगा. दक्षिण अफ्रीका का नाम जोड़ने के बाद से ये BRIC की जगह BRICS बन गया.

BRIC शब्द का इस्तेमाल कब होता था?

सबसे पहले 2001 में BRIC शब्द का इस्तेमाल हुआ. इस शब्द का यूज गोल्डमैन सैक्स इंवेस्टमेंट बैंक के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा किया गया था. आर्थिक वृद्धि की मान्यता देते हुए उन्होंने BRIC शब्द यूज किया और इनमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन को शामिल किया.

क्यों BRIC में शामिल हुए ये चार देश?

ब्राजील, रूस, भारत और चीन, ये चारों देश अलग-अलग विचारधाराओं के साथ जाने जाते हैं, लेकिन लगातार चारों देशों की GDP में वृद्धि होने के कारण जिम ओ'नील ने BRIC शब्द यूज किया और इन देशों के नेताओं ने साथ मिलकर एक संगठन तैयार किया.

BRIC की पहली बैठक कब और कहां हुई थी?

साल 2006 में BRIC की पहली बैठक हुई. इसे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समय विदेश मंत्रियों के स्तर पर किया गया था. शुरुआत में ये बैठक केवल विदेश मंत्रियों के बीच होती थी. 2009 में ब्रिक्स नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित हुआ था. साल 2010 ब्रिक के नाम में एक 'S' जोड़ा गया और ये BRICS हो गया.

