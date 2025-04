क्या आप Except, Accept, Expect, और Aspect को लेकर हो जाते हैं कंफ्यूज? पढ़ें क्या हैं इन शब्दों में अंतर

English Confusing Words: अंग्रेजी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं, जो सुनने और बोलने में समान लगते हैं. हालांकि, सारे शब्द के मतलब अलग-अलग होते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि Accept, Expect, Except और Aspect के बीच में क्या अंतर होता है और इन शब्दों को आप कहां इस्तेमाल कर सकते हैं.

बच्चा हो या फिर कोई बड़ा आज के समय में इंग्लिश बोलना और लिखना थोड़ा बहुत ही सही लेकिन जरूर आना चाहिए. आपने कई बार देखा और सुना होगा कि Accept, Expect, Except और Aspect इन शब्दों को बोलने और लिखने में अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी स्पेलिंग एक जैसी लगती है, बोलने में भी एक से लगते हैं लेकिन सबके अर्थ अलग-अलग होते हैं. चलिए आपको उदाहरण देकर समझाते हैं.

Accept- इस शब्द का मतबल है स्वीकार करना. यानी की आपको किसी ने कुछ प्रस्ताव दिया, उपहार दिया और आपने उसे मान लिया या आपने किसी की कोई बात को मान लिया. जैसे- हां मुझझे गलती हुई है. (Yes I accept its my fault), उसने पुरस्कार को गर्व से स्वीकार किया (He accepted the award with pride).



Expect- इस शब्द का अर्थ है उम्मीद करना या प्रतीक्षा करना. जब आप किसी से कुछ उम्मीद करते हो तब आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं. जैसे- हमें उम्मीद है कि ट्रेन समय पर आएगी (We expect the train to be on time), मुझे उम्मीद है वह रात में कॉल करेगा (I expects That he call me tonight).

Except- Except शब्द का मतलब है कि जब किसी चीज को एक समूह से बाहर होने की बात कर रहे हैं. जैसे- खुशी को छोड़कर वहां सब मौजूद थे (Everyone was present except Khushi).

Aspect- इस शब्द का मतबल है पहलू या दृष्टिकोण भी कह सकते हैं. जैसे - कोई फैसला करने से पहले हमें सभी पहलुओं पर विचार करना होगा (We need to consider all aspects before deciding anything).