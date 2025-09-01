90% लोगों को नहीं पता होगा इन दो शब्दों का सही इस्तेमाल! बोलने से पहले जानें कहां करें यूज
Difference Between Thanks and Thank You: अक्सर आप किसी ना किसी बात पर किसी से बोलचाल में थैंक्स और थैंक यू बोलते होंगे, लेकिन क्या आपको पता इन दोनों शब्द का सही इस्तेमाल कहां होता है? अगर नहीं तो पढ़ें ये खबर...

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:47 AM IST
Thanks and Thank You Meaning: रोजाना आप सभी किसी भी बात को लेकर थैंक्स और थैंक यू (Thanks and Thank You) बोलते होंगे, लेकिन क्या आपको पता इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है और कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है. अगर नहीं तो इस खबर में जानें जवाब.  

जानें दोनों में क्या होता है अंतर?
जब भी हम लोग इन दोनों शब्दों को सुनते हैं तो एक जैसे ही लगते हैं. ऐसे में हम सभी दोनों ही शब्दों को कहीं भी इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन बता दें, ये दोनों शब्दों को अलग-अलग जगहों पर यूज किया जाता है.  Thanks एक छोटा और इनफॉर्मल (Informal)आभार जताने का तरीका है. इसे हम अक्सर दोस्तों, फैमली और कुछ खास रिश्तों के बीच इस्तेमाल करते हैं. इसका इस्तेमाल ऑफिशियल जगहों पर कम करना चाहिए.

बात करें थैंक्यू (Thank You) की तो इसे आपको फॉर्मल (Formal) जगहों पर करना चाहिए. जैसे- ऑफिस, स्कूल, रेस्टूरेंट, होटल आदि जगहों पर. ये विनम्र तरीके से आभार जताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अगर कोई आपसे बड़ा है या फिर कोई अजनबी आपको उसे थैंक्यू बोलना चाहिए. ऐसा करने से लगता है कि आप सामने वाले को धन्यवाद के साथ एक आदार भी दे रहे हैं.

ये भी कर सकते हैं इस्तेमाल
ऐसे में अब जब भी आप दोस्तों और परिवार के बीच हैं तो आप थैंक्स शब्द का इस्तेमाल करें और वहीं, अगर आप ऑफिस, स्कूल या फिर कोई बिजनेस मीटिंग्स में हों तो थैंक यू (Thank You) शब्द का इस्तेमाल करें. इसके अलावा आप और भी कई शब्दों के किसी का आभार प्रकट तक सकते हैं. जैसे- Thank You so much या फिर Many Thanks.

