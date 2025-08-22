हमले के बाद CM रेखा गुप्ता को मिली Z+ सिक्योरिटी! जानें Z और Z+ Security में क्या होता अंतर?

Z and Z+ Security Difference: क्या आपको पता, Z और Z+ सिक्योरिटी में क्या अंतर होता है? अगर नहीं तो पढ़ें ये खबर..
What is Difference Between Z and Z+ Security: हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले हुआ था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है. जानकारी के अनुसार, रेखा गुप्ता को अब Z+ कैटगरी में रखा गया है. बता दें, अब तक उनकी सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे. ऐसे में जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा के तहत अब सीएम रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी में पहसे से काफी बढ़ जाएगी. अब कुल 58 सुरक्षाकर्मी उनके साथ तैनात होंगे.
इतना ही नहीं सीएम के साथ अब दो स्कॉट, एक पायलट और एक बुलेटप्रूफ कार भी रहती है. ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं कि आखिर Z और Z+ Security में क्या अंतर होता है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं सारी डिटेल्स.
जेड प्लस (Z+ Security)
बता दें, कि देश में तमाम वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए कई सिक्योरिटी होती है. इनमें जेड प्लस सिक्योरिटी सर्वोच्च श्रेणी सुरक्षा है. इसमें लगभग 55 सुरक्षाकर्मी होते है. वहीं, NSG+ सीआरपीएफ सिक्योरिटी एजेंसी होती है. इसके अलावा पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी 10-12 इस सिक्योरिटी के अंदर आते हैं. Z+ Security ज्यादातार वीवीआईपी जैसे- प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्ट जज, बड़े राजनीतिक नेता जो हाई रिस्क पर हों उन्हें दी जाती है. जेड प्लस सबसे बड़ा और सबसे बड़ा सुरक्षा कवर है. इसमें कई बड़ी गाड़ियां, एस्कॉर्ट और बुलेटप्रूफ गाड़ी होती है.
जेड सिक्योरिटी (Z Security)
जेड सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें करीब 22 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं. सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा के लिए मौजूद होते है.जेड सिक्योरिटी अधिकतर राजनेता, हाई-प्रोफाइल बिजनेसमैन, जज या फिर गवाह को दी जाती है. इसमें 4 से 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं. आमतौर पर इस सिक्योरिटी में 1 से 2 गाड़ियां दी जाती हैं.
