E20 से E30 तक: गन्ने से कैसे बनता है इथेनॉल फ्यूल? पेट्रोल में 30% मिलाने की तैयारी

How Ethanol is Made from Sugarcane: भारत सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है. वर्तमान में देश में E20 पेट्रोल (20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल) का उपयोग किया जा रहा है और अब इसे बढ़ाकर E30 (30% इथेनॉल और 70% पेट्रोल) करने की तैयारी की जा रही है. E30 का मतलब है कि पेट्रोल में 30 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाया जाएगा. इथेनॉल एक जैव ईधन (Biofuel) है जो मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है.

सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल (Crude Oil) के आयात पर निर्भरता को कम करना है. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है. इथेनॉल मिश्रण बढ़ाकर इस निर्भरता को कम करने की कोशिश की जा रही है. इसके अलावा ये कदम पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में अपेक्षाकृत कम प्रदूषण पैदा करता है. इससे वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है.

साथ ही, इस नीति का एक बड़ा फायदा किसानों को भी हो सकता है, क्योंकि इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने जैसी फसलों की मांग बढ़ेगी, जिससे उनकी आय में सुधार की संभावना है. कुल मिलाकर, E20 से E30 की ओर ये बदलाव भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण और कृषि अर्थव्यवस्था तीनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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कैसे गन्ने से बनाया जाता है इथेनॉल?

भारत के कई राज्य और क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती की जाती है. खासतौर पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों में गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है. अब गन्ना सिर्फ चीनी बनाने वाला उत्पादन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये इथेनॉल उत्पादन का भी एक प्रमुख स्रोत बन गया है. इथेनॉल एक प्रकार का जैव ईंधन (Biofuel) है, जिसे गन्ने के रस या उससे बनने वाले शीरे (Molasses) से तैयार किया जाता है.

इसे एक विशेष प्रक्रिया के जरिए फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन से प्राप्त किया जाता है. आज भारत में इस इथेनॉल का उपयोग पेट्रोल के साथ मिलाकर किया जा रहा है, जिससे ईंधन की खपत और कच्चे तेल पर निर्भरता कम हो रही है. साथ ही, इससे किसानों को भी फायदा मिल रहा है क्योंकि गन्ने की मांग बढ़ने से उनकी आय में सुधार हो रहा है.

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