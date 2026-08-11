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AI के दौर में फिजिक्स का क्या होगा? पद्म भूषण प्रो. दीपक धर से जानिए विज्ञान और छात्रों का भविष्य

AI and Physics Future: एआई के दौर में क्या फिजिक्स का भविष्य नहीं रहेगा? फिजिक्स के छात्रों को क्या करना चाहिए? विज्ञान के भविष्य पर उठ रहे सवालों को लेकर प्रसिद्ध थियोरिकल भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर दीपक धर का क्या कहना है? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 11, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:12 AM IST
AI के दौर में फिजिक्स का क्या होगा? पद्म भूषण प्रो. दीपक धर से जानिए विज्ञान और छात्रों का भविष्य

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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