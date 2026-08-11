/AI के दौर में फिजिक्स का क्या होगा? पद्म भूषण प्रो. दीपक धर से जानिए विज्ञान और छात्रों का भविष्य

आज के समय में एआई के जरिए स्टूडेंट्स फिजिक्स के कठिन सवाल की तस्वीर से सवालों का जवाब आसानी से कुछ सेकेंड में हासिल कर सकते हैं, लेकिन बिना समझे अगर सवाल का जवाब लिखते हैं तो उस सवाल को हल करने के दौरान वास्तविक ज्ञान नहीं मिल पाता. शिक्षा के माध्यम से छात्रों के लिए सिर्फ शिक्षकों सही जवाब देने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि उनमें सोचने और तर्क करने की क्षमता विकसित होनी भी जरूरी है. ये ही वजह से कि एआई का यूज लर्निंग के लिए करना और एआई से अपनी सोच करवाना, ये दोनों ही अलग-अलग बातें हैं.