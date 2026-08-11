/AI के दौर में फिजिक्स का क्या होगा? पद्म भूषण प्रो. दीपक धर से जानिए विज्ञान और छात्रों का भविष्य

AI and Physics Future: आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तेजी से दुनिया भर के ज्यादा सभी क्षेत्रों में कब्जा करती नजर आ रही है. सिर्फ नौकरी या करियर क्षेत्र में ही नहीं एआई का प्रभाव शिक्षा पर भी देखा जा रहा है. स्टूडेंट्स की एजुकेशन की क्वालिटी पर बुरा असर डालने की जिम्मेदारी एआई की हो सकती है, अगर छात्र पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हैं. आजकल एआई हमारी पढ़ाई और रिसर्च का हिस्सा बन रहा है. मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब देने के लिए AI तेजी से काम करता है.
कोडिंग, कैल्कुलेशन से लेकर वैज्ञानिकों के रिसर्च में भी मदद कर सकता है. ऐसे में एक बड़ा सवाल फिजिक्स के भविष्य को लेकर उठ रहा है. एआई के दौर में विज्ञान का क्या होगा, छात्रों के सामने एक बड़ा सवाल है ये भी है कि क्या भविष्य में AI भौतिक विज्ञानी की जगह ले लेगा?
एआई के दौर में फिजिक्स का क्या होगा?
भारत के प्रसिद्ध थियोरिकल भौतिक विज्ञानी और डिराक मेडल से सम्मानित प्रोफेसर दीपक धर का मानना है कि इस सवाल को केवल AI की क्षमता के आधार पर नहीं देखना चाहिए. उनके मुताबिक विज्ञान का मकसद केवल किसी सवाल का सही जवाब हासिल करना नहीं है. असली महत्व इस बात का है कि हम उस जवाब के पीछे की वजह को कितना समझते हैं.
प्रोफेसर दीपक धर के अनुसार AI तेजी से प्रिडिक्शन करने में सक्षम हो रहा है. वो बड़ी मात्रा में डेटा को देखकर ऐसे पैटर्न भी पहचान सकता है जिन्हें इंसान के लिए ढूंढना मुश्किल हो, लेकिन प्रोफेसर दीपक धर के विचार में साइंस की भूमिका इससे कहीं आगे है. किसी मशीन का ये बता देना कि कोई वस्तु कहां गिरेगी, अपने आप में उपयोगी हो सकता है.
वहीं, एक वैज्ञानिक की सोच इससे भी कई गुणा आगे हो सकती है और वो इसके आगे सवाल करता है. जैसे- ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कौन-सा नियम काम कर रहा है? आदि. ऐसे ही सवाल वैज्ञानिक समझ की शुरुआत करता है. इसलिए AI चाहे कितने ही सही प्रिडिक्शन क्यों न करे, लेकिन फिजिक्स के महत्व को कम नहीं कर सकता है.
जवाब मिल सकता है मगर समझाने वाला कौन?
आज के समय में एआई के जरिए स्टूडेंट्स फिजिक्स के कठिन सवाल की तस्वीर से सवालों का जवाब आसानी से कुछ सेकेंड में हासिल कर सकते हैं, लेकिन बिना समझे अगर सवाल का जवाब लिखते हैं तो उस सवाल को हल करने के दौरान वास्तविक ज्ञान नहीं मिल पाता. शिक्षा के माध्यम से छात्रों के लिए सिर्फ शिक्षकों सही जवाब देने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि उनमें सोचने और तर्क करने की क्षमता विकसित होनी भी जरूरी है. ये ही वजह से कि एआई का यूज लर्निंग के लिए करना और एआई से अपनी सोच करवाना, ये दोनों ही अलग-अलग बातें हैं.
प्रोफेसर दीपक धर ने एआई और फिजिक्स के खत्म होने क भविष्य को लेकर एक पुराना उदाहरण मैथामेटिक्स से जुड़ा दिया. उन्होंने बताया कि जैसे कैलकुलेटर के आने के बाद मैनुअल कैलकुलेश की जरूरत कम हुई थी, लेकिन उस दौरान मैथामेटिक्स खत्म नहीं हुई थी. ठीक वैसे ही एआई, फिजिक्स की कई कैलकुलेशन और टास्क्स को आसान बना सकता है लेकिन फिजिक्स को खत्म नहीं कर सकता है.