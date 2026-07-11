/CBSE में ये क्या हो रहा है? 50 दिनों की देरी! कक्षा दसवीं के छात्रों को दूसरी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार

CBSE Class 10 Second Board Exam Result: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस साल से दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम लागू किया जिसके तहत अंक सुधारने के लिए स्टूडेंट्स के पास फिर से एक मौका था. ये ही वजह रही कि फरवरी 2026 में आयोजित कक्षा 10वीं की मुख्य परीक्षा के बाद कई संख्या में दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए 10वीं के छात्रों का अधिक रजिस्ट्रेशन रहा. कुल मिलाकर 6.68 लाख स्टूडेंट्स ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं क्लास की दूसरी बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लिया था, मगर छात्रों को ये नहीं पता था कि बोर्ड परिणाम घोषित करने में ही इतना समय लगा देगा.
परीक्षा खत्म हुए लगभग 50 दिनों से ज्यादा समय बीत गया है और अभी तक CBSE की ओर से कोई न तो संकेत दिया जा रहा और ना ही बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा की गई है कि कब तक कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित हो गया. ऐसे में स्टूडेंट्स के बीच चिंता और ज्यादा बढ़ती जा रही है.
सीबीएसई के परीक्षा सिस्टम में बदलाव के तहत पहली परीक्षा या मुख्य बोर्ड परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 के बीच किया गया. इसके बाद बोर्ड ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा को 15 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित किया था. इस परीक्षा में शामिल 6.68 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स रिजल्ट की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं जिसे लेकर बोर्ड ने नतीजे घोषित करने की तारीख को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है.
लंबे समय से कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का इंतजार करने वाले छात्र और उनके अभिभावक अब परेशान हो चुके हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सीबीएसई से 10वीं की दूसरी परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की अपील कर रहे हैं.
एक यूजर ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि सीबीएसई का 10वीं दूसरी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट कब तक आएगा, न कोई नोटिफिकेशन है और ना ही कोई जानकारी. आगे लिखा कि बच्चों को रिजल्ट का इंतजार है और बार-बार मायूसी के साथ वेबसाइट चेक कर रहे हैं. पहले 30 जून को रिजल्ट जारी होना था लेकिन कोई अपडेट नहीं है.
एक यूजर ने लिखा कि 'अगर आप कक्षा 10वीं क्लास का रिजल्ट इतनी देर से जारी करेंगे, तो भारत का भविष्य बर्बाद कर देंगे. कितने ही बच्चे पहले ही डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं? स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ की सुरक्षा के लिए नियम तो बनाते हैं, लेकिन आपकी अपनी जिम्मेदारी और समय-सीमा का क्या?'
When is @cbseindia29 going to release class 10th second board exams’ result? There is no notification, no clue, children are waiting and checking the website hopelessly every now and then. Last they said they will release it by 30th June. @cbseindia29 ??
— (@aara_naseem) July 8, 2026
इस तरह से सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं और सभी गुस्से में होने के साथ एक अपील करते दिख रहे हैं कि जल्द से जल्द कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाए. वहीं, कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 15 जुलाई 2026 को जारी कर सकता है.