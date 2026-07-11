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CBSE में ये क्या हो रहा है? 50 दिनों की देरी! कक्षा दसवीं के छात्रों को दूसरी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार

CBSE Class 10 Second Board Exam Result: सीबीएसई में ये क्या हो रहा है जो अभी तो बोर्ड ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया है. लगभग 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक दूर-दूर तक कोई अपडेट ही नहीं कि आखिर कब सीबीएसई 10वीं का परिणाम घोषित कर सकता है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 11, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:29 AM IST
CBSE में ये क्या हो रहा है? 50 दिनों की देरी! कक्षा दसवीं के छात्रों को दूसरी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार
Image Credit: CBSE Class 10 second board exam resultSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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