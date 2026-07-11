/CBSE में ये क्या हो रहा है? 50 दिनों की देरी! कक्षा दसवीं के छात्रों को दूसरी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार

CBSE Class 10 Second Board Exam Result: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस साल से दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम लागू किया जिसके तहत अंक सुधारने के लिए स्टूडेंट्स के पास फिर से एक मौका था. ये ही वजह रही कि फरवरी 2026 में आयोजित कक्षा 10वीं की मुख्य परीक्षा के बाद कई संख्या में दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए 10वीं के छात्रों का अधिक रजिस्ट्रेशन रहा. कुल मिलाकर 6.68 लाख स्टूडेंट्स ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं क्लास की दूसरी बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लिया था, मगर छात्रों को ये नहीं पता था कि बोर्ड परिणाम घोषित करने में ही इतना समय लगा देगा.