सपनों के शहर कोटा में ये क्या हो रहा है?, हॉस्टलों के पंखों पर लगा दिया लोहे का जाल, क्यों NEET बना वजह

NEET Kota Students: देशभर में 'सपनों का शहर' कहे जाने वाले कोटा (Kota) इन दिनों एक अलग ही वजह से सुर्खियों में है. यहां लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स रहते हैं और NEET से लेकर JEE जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. कोटा इस बार छात्रों के लिए नहीं बल्कि हॉस्टलों के कारण सुर्खियों में है. हर किसी का ध्यान यहां के हॉस्टलों ने खींच लिया है. दरअसल, सोशल मीडिया पर कोटा के हॉस्टलों का वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा है. वायरल वीडियो और रिपोर्ट्स में सामने आया कि कोटा के कई हॉस्टलों के कमरों में सीलिंग फैन के चारों तरफ लोहे की जाली लगा दी गई है. पंखों के चारों तरफ लोहे के जाल को लगा देने से लोग हैरान है कि आखिर यहां हो क्या रहा है? आखिर पढ़ाई के इस बड़े केंद्र में ऐसा कदम क्यों उठाया जा रहा है और इसके पीछे NEET का क्या संबंध है? ये सवाल हर किसी के मन में है.

हॉस्टलों के पंखे के चारों ओर लोहे का जाल क्यों?

हॉस्टलों के कमरों में सीलिंग पंखों के चारों तरफ लोहे का जाल लगाने की वजह मुख्यतौर पर छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में कोटा में छात्रों पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा दबाव और मानसिक तनाव एक बड़ी चिंता बन चुका है. ऐसे में हॉस्टल मालिक और प्रशासन ने कुछ खास सुरक्षा उपाय को अपनाया है.

आत्महत्या विरोधी सुरक्षा

3 मई 2026 को नीट परीक्षा का आयोजन किया गया. ऐसे में कोई छात्र तनाव में आकर आत्मघाती कदम न उठा ले. इसलिए देश के प्रमुख हब कोटा के हॉस्टलों में पंखों पर लोहे की ग्रिल या जाल लगा दिए गए हैं. इतना ही नहीं, यहां पर आत्महत्या विरोधी सुरक्षा के लिहाज से ऊंची इमारतों में खिड़कियों और बालकनी में सुरक्षा जाल भी लगा दिए गए हैं. कुछ जगह एंटी सुसाइड सुरक्षा उपकरण भी लगाए जा रहे हैं.

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NEET और कोटा का दबाव

हर साल कोटा में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. कॉम्पिटिशन ज्यादा होने के कारण मानसिक दबाव भी अधिक रहता है. विशेषज्ञों की मानें तो इस समस्या का समाधान सिर्फ सुरक्षा उपाय नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है. इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर बहस भी चल रही है. लोगों द्वारा अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं. कुछ यूजर्स ने इसे जरूरी सुरक्षा कदम बताया तो किसी का कहना है कि ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं है.

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