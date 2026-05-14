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रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाली हींग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 99% लोगों को नहीं पता

What Is Hing Called in English: भारतीय रसोई में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए 'हींग' का इस्तेमाल होता है. इस मसाले के बिना कई सब्जियों का स्वाद अधूरा रहता है. स्वाद बढ़ाने और सेहत के लिए लाभकारी हींग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या आप इसके बारे में जानते हैं. 

 

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 14, 2026, 04:49 PM IST
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What Is Hing Called In English
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What Is Hing Called in English: 'हींग' इसका नाम तो आपने भी सुना होगा? नाम क्या, स्वाद तक चखा होगा? ज्यादातर भारतीय घरों की रसोई में हींग के तड़के के बिना न तो दाल बनती है न किसी सब्जी में छौंक लगता है. खासतौर पर शाकाहारी भोजन में सबसे ज्यादा हींग का इस्तेमाल मसाले के तौर पर किया जाता है. गुणकारी हींग सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि आयुर्वेदिक दवा की तरह भी काम कर जाती है. आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में भी हींग का इस्तेमाल किया जाता है. हल्की सी मात्रा में हींग को डाल देने से सब्जी और दाल का स्वाद भी बदल जाता है. ये मसाला सभी भारतीय रसोई में देखने को मिल सकता है लेकिन जब हींग का अंग्रेजी में अर्थ पहुंचा जाए, तो 99 प्रतिशत लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं. अंग्रेजी में हींग को क्या कहते हैं? अगर आपको भी नहीं पता तो आइए हींग का अंग्रेजी अर्थ जानते हैं.

हींग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?

अंग्रेजी में हींग को असाफोएटिडा (Asafoetida) कहा जाता है. वास्तव में हींग, Ferula assa-foetida नामक पौधे से प्राप्त होती है. ये पौधा ज्यादातर ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के शुष्क पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है. इस पौधे की जड़ों और तने से निकलने वाले दूध जैसे गोंद को सुखाया जाता है जिसके बाद हींग बनाई जाती है. जितनी कच्ची हींग होती है उसकी गंध भी उतनी ज्यादा तेज होती है मगर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए उस तरह की हींग उतनी ज्यादा अच्छी मानी जाती है. बाजार में दो प्रकार की हींग उपलब्ध होती है एक सूखी और एक गीली या चिपचिपी होती है. 

किन भारतीय व्यंजनों में हींग का इस्तेमाल अधिक? 

भारत में उत्तर और दक्षिण भारतीय व्यंजनों में खासतौर पर हींग का इस्तेमाल किया जाता है. बिना प्याज और लहसुन का खाना ज्यादातर जैन और ब्राह्मण लोगों के यहां बनता है और इनके यहां व्यंजनों में भी हींग का अधिक इस्तेमाल किया जाता है. इस मसाले से दाल और सब्जी के स्वाद को बढ़ाने में मदद मिलती है.

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अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है हींग

खाने को पचाने के लिए हींग का इस्तेमाल किया जाता है. कच्ची हींग की सुगंध तीखी होती है. पकने के बाद ये लहसुन-प्याज के स्वाद जैसी होती है. ऐसे व्यंजन जिनमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता उनमें हींग को डालते हैं. अपने अनोखे स्वाद के लिए हींग को भारतीय रसोई में जाना जाता है. 

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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