Al Falah University: क्या है NAAC, जिसने अल फलाह यूनिवर्सिटी को भेजा नोटिस, मान्यता मिलने पर क्या होता है फायदा?

What IS NAAC: फरीदाबाद का अल-फलाह यूनिवर्सिटी कुछ दिनों से चर्चाओं का विषय बना हुआ है, खासकर दिल्ली रेड फोर्ड कार ब्लास्ट के बाद इस विश्वविद्यालय को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए हैं, जिसने सभी को चौका दिया है. दरअसल, अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने NAAC की मान्यता को लेकर झूठा दावा किया था, जिसको लेकर NAAC ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ नोटिस जारी किया है और 7 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है. वहीं, दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारतीय विश्वविद्यालय संघ (Association of Indian Universities), AIU ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी सदस्यता रद्द कर दी है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि एनएएसी क्या है और किसी यूनिवर्सिटी को इससे मान्यता मिलने पर क्या फायदा होता है.

क्या है NAAC?

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (National Assessment and Accreditation Council) यानी NAAC एक स्वायत्त संस्था (Autonomous Organization) है, जो देश के उच्च शिक्षा संस्थानों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के गुणवत्ता का मूल्यांकन और प्रदर्शन की जांच करती है. NAAC की स्थापना 1994 में हुई थी और यह भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा फंडेड है. NAAC का उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और उसे बेहतर बनाए रखना है.

NAAC ग्रेडिंग प्रकार

NAAC शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन के बाद यह उनके गुणवत्ता और प्रदर्शन के आधार पर एक ( A++, A+, A, B++, B+, B, C, और D) ग्रेड देता है, जिसमें A++ सबसे उच्च ग्रेड है. ये ग्रेड संस्थानों के संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (Cumulative Grade Point Average) यानी CGPA पर आधारित होती है.

NAAC ग्रेडिंग लाभ

किसी यूनिवर्सिटी को NAAC से मान्यता मिलने पर उसके शिक्षा की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और अनुसंधान में सुधार होता है, जिससे छात्रों के लिए नौकरी और प्रवेश के अवसर बेहतर होते हैं. NAAC से अच्छे ग्रेड मिलने से संस्थान की विश्वसनीयता और मान्यता बढ़ती है. इसी के साथ ये संस्थान को सरकारी फंडिंग प्राप्त करने में भी मदद करता है.

जानकारी के लिए बता दें, फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही MBBS डॉ. मुजम्मिल शकील नामक एक प्रोफेसर को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एंटी टेरर मॉड्यूल से जुड़ी गतिविधियों के संदेह में गिरफ्तार किया है, जिसके किराए के कमरे से करीब 360 किलो विस्फोटक भी बरामद किए.

