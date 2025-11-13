Advertisement
trendingNow13000839
Hindi Newsशिक्षा

Al Falah University: क्या है NAAC, जिसने अल फलाह यूनिवर्सिटी को भेजा नोटिस, मान्यता मिलने पर क्या होता है फायदा?

Al Falah University: NAAC क्या है, जिसने फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी को मान्यता को लेकर झूठा दावा करने पर नोटिस भेजा है और किसी यूनिवर्सिटी को एनएएसी से ग्रेडिंग मिलने पर क्या लाभ होता है? आइए आपको बताते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 13, 2025, 07:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Al Falah University: क्या है NAAC, जिसने अल फलाह यूनिवर्सिटी को भेजा नोटिस, मान्यता मिलने पर क्या होता है फायदा?

What IS NAAC: फरीदाबाद का अल-फलाह यूनिवर्सिटी कुछ दिनों से चर्चाओं का विषय बना हुआ है, खासकर दिल्ली रेड फोर्ड कार ब्लास्ट के बाद इस विश्वविद्यालय को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए हैं, जिसने सभी को चौका दिया है. दरअसल, अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने NAAC की मान्यता को लेकर झूठा दावा किया था, जिसको लेकर NAAC ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ नोटिस जारी किया है और 7 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है. वहीं, दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारतीय विश्वविद्यालय संघ (Association of Indian Universities), AIU ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी सदस्यता रद्द कर दी है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि एनएएसी क्या है और किसी यूनिवर्सिटी को इससे मान्यता मिलने पर क्या फायदा होता है. 

 

क्या है NAAC?
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (National Assessment and Accreditation Council) यानी NAAC एक स्वायत्त संस्था (Autonomous Organization) है, जो देश के उच्च शिक्षा संस्थानों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के गुणवत्ता का मूल्यांकन और प्रदर्शन की जांच करती है.  NAAC की स्थापना 1994 में हुई थी और यह भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा फंडेड है. NAAC का उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और उसे बेहतर बनाए रखना है. 

Add Zee News as a Preferred Source

NAAC ग्रेडिंग प्रकार
NAAC शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन के बाद यह उनके गुणवत्ता और प्रदर्शन के आधार पर एक ( A++, A+, A, B++, B+, B, C, और D) ग्रेड देता है, जिसमें A++ सबसे उच्च ग्रेड है. ये ग्रेड संस्थानों के संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (Cumulative Grade Point Average) यानी CGPA पर आधारित होती है.

ये भी पढ़ें: कौन है डॉ. मुजम्मिल शकील, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाता था ये 'आतंकी प्रोफेसर'!

NAAC ग्रेडिंग लाभ
किसी यूनिवर्सिटी को NAAC से मान्यता मिलने पर उसके शिक्षा की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और अनुसंधान में सुधार होता है, जिससे छात्रों के लिए नौकरी और प्रवेश के अवसर बेहतर होते हैं. NAAC से अच्छे ग्रेड मिलने से संस्थान की विश्वसनीयता और मान्यता बढ़ती है. इसी के साथ ये संस्थान को सरकारी फंडिंग प्राप्त करने में भी मदद करता है.

जानकारी के लिए बता दें, फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही MBBS डॉ. मुजम्मिल शकील नामक एक प्रोफेसर को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एंटी टेरर मॉड्यूल से जुड़ी गतिविधियों के संदेह में गिरफ्तार किया है, जिसके किराए के कमरे से करीब 360 किलो विस्फोटक भी बरामद किए. 

ये भी पढ़ें: NIA, NSG और FSL क्या करती है काम, दिल्ली धमाके के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंची

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

NAACAl Falah University

Trending news

बेंगलुरू में अचानक कहां से आ गया ये Slim and Sleek विमान? आसमान का है 'बेताज बादशाह'
Indian Air Force
बेंगलुरू में अचानक कहां से आ गया ये Slim and Sleek विमान? आसमान का है 'बेताज बादशाह'
धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी
amit shah
धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी
Delhi Blast : दिल्ली बम धमाके में बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द
Delhi blast
Delhi Blast : दिल्ली बम धमाके में बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द
पलटूराम या राजनीति के ‘मौसम वैज्ञानिक’? आखिर क्या है नीतीश कुमार की सियासी कुंजी
Bihar Chunav Result 2025
पलटूराम या राजनीति के ‘मौसम वैज्ञानिक’? आखिर क्या है नीतीश कुमार की सियासी कुंजी
शिवसेना नेता ने बेच दी मुंबई की फुटपाथ? पानी पूरी बेचने वाले को दिया 3 लाख का फटका
Shivsena
शिवसेना नेता ने बेच दी मुंबई की फुटपाथ? पानी पूरी बेचने वाले को दिया 3 लाख का फटका
अहमदाबाद विमान हादसे के लिए पायलट नहीं था जिम्मेदार, केन्द्र ने SC में दिया जवाब
Ahmedabad Air India crash
अहमदाबाद विमान हादसे के लिए पायलट नहीं था जिम्मेदार, केन्द्र ने SC में दिया जवाब
एडमिशन की आड़ में 'दहलाने' की साजिश! जांच एजेंसियों के रडार पर आए कश्मीरी छात्र
delhi bomb blast news
एडमिशन की आड़ में 'दहलाने' की साजिश! जांच एजेंसियों के रडार पर आए कश्मीरी छात्र
'ऑनलाइन हाजिर हों, मास्क नाकाफी..', SC की प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर वकीलों को नसीहत
Supreme Court
'ऑनलाइन हाजिर हों, मास्क नाकाफी..', SC की प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर वकीलों को नसीहत
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक और शख्स हिरासत में; विस्फोट की सराहना करने पर असम में 17 गिरफ्तार; पढ़ें पल-पल की ताजा अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक और शख्स हिरासत में; विस्फोट की सराहना करने पर असम में 17 गिरफ्तार; पढ़ें पल-पल की ताजा अपडेट
कैसे एक पोस्टर के सहारे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की भारत में खुद गई 'कब्र'?
Delhi blast
कैसे एक पोस्टर के सहारे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की भारत में खुद गई 'कब्र'?