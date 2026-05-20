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Nautapa 2026: आखिर क्या है ‘नौतपा’ की भीषण गर्मी? 9 दिन तक क्यों बरसती है आग, जानें कब शुरू होगा

Nautapa 2026: 25 मई से शुरू होने वाला नौतपा इस बार भी भीषण गर्मी और लू लेकर आ रहा है. जानिए नौतपा क्या होता है, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, किसानों के लिए यह क्यों जरूरी माना जाता है और इन 9 दिनों में कैसे रखें अपनी सेहत का खास ध्यान.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 20, 2026, 04:30 PM IST
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Nautapa 2026: आखिर क्या है ‘नौतपा’ की भीषण गर्मी? 9 दिन तक क्यों बरसती है आग, जानें कब शुरू होगा

मई का महीना आते ही देश के कई हिस्सों में गर्मी लोगों का जीना मुश्किल कर देती है. इस बार भी दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है. मौसम विभाग ने पहले ही हीटवेव को लेकर चेतावनी जारी कर दी है. इसी बीच अब 25 मई से शुरू हो रहा है ‘नौतपा’, जिसे साल के सबसे गर्म दिनों में गिना जाता है. मान्यता है कि इन 9 दिनों में धरती सबसे ज्यादा तपती है और लू का असर कई गुना बढ़ जाता है. नौतपा का संबंध सिर्फ गर्मी से नहीं, बल्कि खेती, मानसून और धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है. यही वजह है कि लोग इन दिनों को लेकर खास सावधानी बरतते हैं और पूजा-पाठ से लेकर दान-पुण्य तक कई काम करते हैं.

आखिर क्या होता है नौतपा?

‘नौतपा’ का मतलब होता है लगातार 9 दिनों तक पड़ने वाली भीषण गर्मी. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब सूर्य ज्येष्ठ मास में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब नौतपा शुरू होता है. इस साल 25 मई से इसकी शुरुआत होगी और यह 2 जून तक चलेगा. मान्यता है कि इस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की स्थिति ऐसी बनती है कि सूरज की किरणें सीधी और ज्यादा तेज पड़ती हैं. यही कारण है कि तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच जाता है और लू का खतरा बढ़ जाता है. इन दिनों दोपहर के समय बाहर निकलना सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक माना जाता है.

खेती और मानसून से क्या कनेक्शन?

नौतपा को सिर्फ गर्मी का दौर नहीं माना जाता, बल्कि इसका सीधा संबंध मानसून और खेती से भी जोड़ा जाता है. मान्यता है कि नौतपा जितना ज्यादा तपेगा, मानसून उतना ही बेहतर होगा. विशेषज्ञों के मुताबिक तेज गर्मी और सूखे मौसम के कारण समुद्र का पानी तेजी से गर्म होता है, जिससे बादल बनने की प्रक्रिया मजबूत होती है. यही वजह है कि अच्छी बारिश की उम्मीद बढ़ जाती है. किसानों के लिए यह समय बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि खरीफ फसलों के लिए मानसून की अच्छी बारिश जरूरी होती है. इसलिए गांवों में आज भी लोग नौतपा को खेती के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं.

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नौतपा में क्या करें और क्या ना करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नौतपा के दौरान सूर्य देव की पूजा करना शुभ माना जाता है. लोग तांबे के लोटे में जल, चावल, गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं. इन दिनों दान-पुण्य का भी खास महत्व बताया गया है. जरूरतमंदों को शरबत, सत्तू, ठंडा पानी, पंखा और फल बांटना पुण्यदायी माना जाता है. वहीं बासी और भारी भोजन से बचने की सलाह दी जाती है. नौतपा में शादी, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य करने से भी परहेज करने की बात कही जाती है. दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना जरूरी माना जाता है.

हीटवेव से बचने के लिए क्या रखें ध्यान?

नौतपा के दौरान स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है. डॉक्टरों के मुताबिक तेज धूप और लू शरीर में पानी की कमी पैदा कर सकती है, जिससे चक्कर आना, कमजोरी और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए हल्के रंग के कपड़े पहनने, छाता इस्तेमाल करने और लगातार पानी पीते रहने की सलाह दी जाती है. बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है. पशु-पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था करना भी इस दौरान अच्छा माना जाता है. नौतपा के ये 9 दिन भले ही बेहद गर्म हों, लेकिन भारतीय परंपरा और कृषि व्यवस्था में इनका खास महत्व माना जाता है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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