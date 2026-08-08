/परम प्रज्ञा क्या है? IIT दिल्ली में PM मोदी जिस AI सुपरकंप्यूटर का करेंगे उद्घाटन, जानें पूरी कहानी

परम प्रज्ञा, एक AI-आधारित हाई-परफॉर्मेंस सुपरकंप्यूटर यानी HPC सिस्टम है. इसे सामान्य कंप्यूटर की तरह रोजमर्रा के काम के लिए नहीं बनाया गया है. इसका यूज बहुत बड़े डेटा, जटिल गणनाओं और हाई-लेवल वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए किया जाएगा. सरल शब्दों में समझाए तो जैसे सामान्य कंप्यूटर किसी काम को प्रोसेसर की मदद से करता है, ठीक वैसे ही सुपरकंप्यूटर बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग क्षमता का इस्तेमाल करके एक साथ बड़ी संख्या में गणनाएं कर सकता है. इसलिए ऐसे सिस्टम का यूज उन कामों में किया जाता है जहां बहुत ज्यादा डेटा और कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है.