/परम प्रज्ञा क्या है? IIT दिल्ली में PM मोदी जिस AI सुपरकंप्यूटर का करेंगे उद्घाटन, जानें पूरी कहानी

What is Param Pragya Supercomputer: देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह (Convocation) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 8 अगस्त, शनिवार को सुबह 11 बजे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस समारोह में पीएम मोदी 3,000 से अधिक छात्रों को डिग्रियां प्रदान करेंगे, जिनमें 587 पीएचडी शोधकर्ता भी शामिल हैं. इसके साथ ही, प्रधानमंत्री द्वारा IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित सुपरकंप्यूटर 'परम प्रज्ञा' का औपचारिक उद्घाटन भी किया जाएगा.
IIT दिल्ली द्वारा ये कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में अनुसंधान को बढ़ावा देने और एडवांस्ड कंप्यूटिंग की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया गया है. इस बार के दीक्षांत समारोह में 'परम प्रज्ञा' मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आइए जानते हैं कि परम प्रज्ञा क्या है और ये क्यों खास है और IIT दिल्ली को इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
#IITDelhi welcomes Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi!
The Prime Minister will address the 57th #Convocation of IIT Delhi as the chief guest.
Date- August 8th, 2026
Time- 11:00 AM
Watch Live! https://t.co/pKwt225p3v pic.twitter.com/yEiuEAN2HD
— IIT Delhi (@iitdelhi) August 7, 2026
परम प्रज्ञा, एक AI-आधारित हाई-परफॉर्मेंस सुपरकंप्यूटर यानी HPC सिस्टम है. इसे सामान्य कंप्यूटर की तरह रोजमर्रा के काम के लिए नहीं बनाया गया है. इसका यूज बहुत बड़े डेटा, जटिल गणनाओं और हाई-लेवल वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए किया जाएगा. सरल शब्दों में समझाए तो जैसे सामान्य कंप्यूटर किसी काम को प्रोसेसर की मदद से करता है, ठीक वैसे ही सुपरकंप्यूटर बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग क्षमता का इस्तेमाल करके एक साथ बड़ी संख्या में गणनाएं कर सकता है. इसलिए ऐसे सिस्टम का यूज उन कामों में किया जाता है जहां बहुत ज्यादा डेटा और कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है.
आज के एडवांस्ड AI और LLM मॉडल्स पिछले मॉडल्स की तुलना में कहीं अधिक बड़े और जटिल हो चुके हैं. यही वजह है कि इन्हें चलाने के लिए 'परम प्रज्ञा' जैसे सुपरकंप्यूटर बेहद जरूरी हो गए हैं.
विशाल डेटा प्रोसेसिंग- नए AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए पेट्टाबाइट्स में डेटा की जरूरत होती है. जिस काम को साधारण सर्वर प्रोसेस करने में महीनों लगा सकते हैं, उसे ये सुपरकंप्यूटर बहुत कम समय में पूरा कर देता है.
खरबों मैथमेटिकल कैलकुलेशन- AI पैटर्न पहचानने के लिए एक साथ खरबों जटिल समीकरणों को हल करता है. 'परम प्रज्ञा' में लगे शक्तिशाली GPUs और एक्सीलेटर इन AI एल्गोरिदम को असाधारण स्पीड प्रदान करते हैं.
गंभीर शोध और प्रोजेक्ट्स- दवाइयों की खोज, मौसम और चक्रवात का सटीक पूर्वानुमान, कैंसर रिसर्च और स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे जटिल AI प्रोजेक्ट्स के लिए ये सुपरकंप्यूटर बहुत पावरफुल साबित होगा. इस HPC सिस्टम में कई प्रोसेसिंग यूनिट मिलकर काम करती हैं.
नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत भारत में अब तक 37 सुपरकंप्यूटर लगाए जा चुके हैं. देश के प्रमुख IIT, IISc, IISER, NIT, C-DAC और अन्य शोध संस्थानों में इस सुपरकंप्यूटर को लगाया जा चुका है. इनमें परम सिद्धि (पुणे), परम रुद्र (नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई), परम संगणक (IIT कानपुर), परम प्रवेग (IISc बेंगलुरु), परम सेवा (IIT हैदराबाद), परम शिवाय (IIT-BHU, वाराणसी), परम शक्ति (IIT खड़गपुर), परम ब्रह्मा (पुणे), परम युक्ति (बेंगलुरु) और अन्य प्रमुख सुपरकंप्यूटर शामिल हैं.
परम प्रज्ञा सुपरकंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ AI अनुसंधान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले शोध को भी पावरफुल कंप्यूटिंग सपोर्ट प्रदान करेगा. इसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, हेल्थकेयर, एनर्जी और अत्याधुनिक इनोवेशन जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाएगा.