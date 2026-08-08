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परम प्रज्ञा क्या है? IIT दिल्ली में PM मोदी जिस AI सुपरकंप्यूटर का करेंगे उद्घाटन, जानें पूरी कहानी

What is Param Pragya Supercomputer: आज यानी 8 अगस्त, शनिवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली के 57वें कन्वोकेशन समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर जाएंगे और वहां पर छात्रों को डिग्री देने के अलावा कैंपस में स्थापित 'परम प्रज्ञा' नामक AI बेस्ड हाई-परफॉर्मेंस सुपरकंप्यूटर का उद्घाटन भी करेंगे.

Written BySimran Singh
Published: Aug 08, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:19 AM IST
परम प्रज्ञा क्या है? IIT दिल्ली में PM मोदी जिस AI सुपरकंप्यूटर का करेंगे उद्घाटन, जानें पूरी कहानी
Image Credit: what is Param Pragya Supercomputer

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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