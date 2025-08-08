PM Internship Scheme: क्या है पीएम इंटर्नशिप स्कीम, कौन कर सकता है आवेदन, कितना मिलता है स्टाइपेंड? जानें पूरी डिटेल

PM Internship Scheme 2025: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है. कौन इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
Trending Photos
What is PM Internship Scheme: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य देश के 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 सालों में 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना है. पीएम इंटर्नशिप योजना के माध्यम से देश के विभिन्न 500 सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में युवाओं को 12 महीने के लिए इंटर्नशिप करने का मौका देना है. जिससे उन्हें देश की एक से बढ़कर एक कंपनियों में नई स्किल सीखने और समझने का अवसर मिलेगा. इस योजना को साल 2024 में पायलट यानी परीक्षण के आधार पर शुरू किया गया था और उद्देश्य युवाओं को बेहतर रोजगार और स्किल प्रदान करना है. वहीं, देश की जो भी कंपनी इसका हिस्सा बनना चाहती है, वो बन सकती है.
ऐसे कर सकेंगे आवेदन
जो लोग पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाकर ऑनलाइल आवेदन कर सकते हैं.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करें.
इसके बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें.
सभी चीज अपलोड करने के बाद उम्मीदवार का पोर्टल पर बायोडाटा तैयार हो जाएगा.
इसके बाद उम्मीदवार स्थान, क्षेत्र और योग्यता के आधार पर अधिकतम 5 पसंदीदा इंटर्नशिप ऑप्शन चुन सकेंगे.
अंत में फॉर्म को सबमिट कर दें.
Career Tips: काम और पढ़ाई के बीच ऐसे बनाएं बैलेंस, अपनाएं ये 5 टिप्स
जरूरी डॉक्यूमेंट
जो उम्मीदवार पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है. जिसमें- आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो और किसी भी मान्य प्राप्त बोर्ड से 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, ITI, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा की डिग्री का होना अनिवार्य है.
आयु सीमा
पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का आयु 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
इतना मिलेगा स्टाइपेंड
पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए चुने गए युवाओं को केंद्र सरकार की ओर से 4500 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड और कंपनियां अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड से 500 रुपये देंगी. इसी के साथ एक बार एकमुश्त प्रवेश अनुदान 6,000 रुपये दिए जाएंगे.
इंटर्नशिप की अवधि
पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत चुने गए उम्मीदवारों की इंटर्नशिप अवधि 12 महीने की होगी. जिसमें कम से कम 6 महीने उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबासइट पर जाकर डिटेल्स चेक सकते हैं.
यहां नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली बंपर वैकेंसी