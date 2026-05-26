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Aeroplane, Airplane, Aircraft और Flight… आखिर क्या है इन चारों में फर्क? आज मिनटों में दूर होगा पूरा कंफ्यूजन

Aeroplane, Airplane, Aircraft और Flight शब्द सुनने में भले एक जैसे लगते हों, लेकिन इनके मतलब अलग-अलग होते हैं. जानिए आसान भाषा में इन चारों के बीच का असली अंतर और दूर कीजिए अपना कंफ्यूजन.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 26, 2026, 03:25 PM IST
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Aeroplane, Airplane, Aircraft और Flight… आखिर क्या है इन चारों में फर्क? आज मिनटों में दूर होगा पूरा कंफ्यूजन

जब भी हम हवाई यात्रा करते हैं या एयरपोर्ट से जुड़ी खबरें सुनते हैं, तो अक्सर Aeroplane, Airplane, Aircraft और Flight जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं. ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये चारों शब्द एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. इन सभी शब्दों का मतलब अलग-अलग होता है और एविएशन की दुनिया में इनका अपना खास उपयोग है. कोई शब्द उड़ने वाली मशीन को बताता है, तो कोई उड़ान की पूरी प्रक्रिया को दर्शाता है. इंग्लिश भाषा में भी ब्रिटिश और अमेरिकन इस्तेमाल के कारण कुछ शब्द अलग हो जाते हैं. यही वजह है कि कई लोग इन शब्दों को लेकर भ्रम में पड़ जाते हैं. अगर आप भी अब तक कंफ्यूज थे, तो आज यह पूरा फर्क बेहद आसान भाषा में समझ आ जाएगा.

Aircraft सबसे बड़ा शब्द क्यों?

Aircraft एविएशन की दुनिया का सबसे बड़ा और सामान्य शब्द माना जाता है. इसका इस्तेमाल हर उस वाहन के लिए किया जाता है जो हवा में उड़ सकता है. यानी कोई भी मशीन जो आसमान में उड़ान भरती है, उसे Aircraft कहा जाएगा. इसमें सिर्फ यात्री विमान ही नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर, ड्रोन, ग्लाइडर और यहां तक कि कुछ सैन्य उड़ने वाली मशीनें भी शामिल होती हैं. आसान शब्दों में समझें तो Aircraft एक कैटेगरी है, जिसके अंदर कई तरह की उड़ने वाली मशीनें आती हैं. उदाहरण के लिए अगर कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो वह भी Aircraft है और एक बड़ा यात्री विमान भी Aircraft कहलाता है. यही कारण है कि एयरपोर्ट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में अक्सर Aircraft शब्द का इस्तेमाल किया जाता है.

Aeroplane और Airplane क्या हैं?

Aeroplane एक खास तरह का Aircraft होता है. यह ऐसा उड़ने वाला वाहन है जिसके पंख फिक्स्ड यानी स्थिर होते हैं और जो इंजन की मदद से उड़ान भरता है. आमतौर पर यात्री और माल ढोने वाले हवाई जहाज इसी कैटेगरी में आते हैं. भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में Aeroplane शब्द ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. वहीं Airplane और Aeroplane में कोई तकनीकी अंतर नहीं होता. दोनों का मतलब बिल्कुल एक जैसा है. फर्क सिर्फ इंग्लिश भाषा के इस्तेमाल का है. ‘Aeroplane’ ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है, जबकि ‘Airplane’ अमेरिकन इंग्लिश में बोला और लिखा जाता है. यानी अमेरिका में लोग Airplane कहेंगे, जबकि भारत और ब्रिटेन में Aeroplane ज्यादा सुनने को मिलेगा. दोनों शब्द उसी हवाई जहाज को दर्शाते हैं जिसमें पंख और इंजन लगे होते हैं.

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Flight आखिर क्या होती है?

Flight किसी मशीन का नाम नहीं बल्कि उड़ान की प्रक्रिया को कहा जाता है. जब कोई Aircraft एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है, तो उस पूरी यात्रा को Flight कहा जाता है. उदाहरण के तौर पर अगर कोई विमान दिल्ली से लंदन जा रहा है, तो उस सफर को Flight कहा जाएगा. यही वजह है कि टिकट पर Flight Number लिखा होता है, न कि Aircraft Number. आसान भाषा में समझें तो Aircraft और Aeroplane उड़ने वाली मशीनें हैं, जबकि Flight उस मशीन की यात्रा या उड़ान है. एयरपोर्ट पर जब घोषणा होती है कि “आपकी Flight तैयार है”, तो उसका मतलब होता है कि आपकी यात्रा शुरू होने वाली है. अब अगली बार जब आप इन शब्दों को सुनेंगे, तो इनके बीच का फर्क आसानी से समझ पाएंगे.

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About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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