गणित या जादू... 'पिज्जा थ्योरम' का वो अनोखा नियम जो बदल देगा आपके Pizza खाने का अंदाज, क्या आपने कभी गौर किया?

कल्पना कीजिए कि आप और आपका दोस्त एक पिज्जा खाने बैठे हैं. पिज्जा गोल तो है, लेकिन उसे काटने वाले ने केंद्र से काटने के बजाय किसी किनारे की तरफ से टेढ़ा-मेढ़ा काट दिया है. कॉमन सेंस तो यही कहेगा कि स्लाइस छोटे-बड़े हैं, तो किसी एक के पास ज्यादा पिज्जा आएगा. लेकिन गणित की दुनिया में 'पिज्जा थ्योरम' इस सोच को पूरी तरह चुनौती देती है. यह थ्योरम कहती है कि अगर कुछ खास शर्तों का पालन किया जाए, तो पिज्जा चाहे जितना भी असंतुलित कटा हो, उसे बारी-बारी से उठाने वाले दोनों लोगों को बिल्कुल बराबर मात्रा में पिज्जा मिलेगा. क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी डाइनिंग टेबल पर रखा एक साधारण सा पिज्जा, सिमेट्री और कैलकुलस के इतने गहरे रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है?

क्या है पिज्जा थ्योरम और इसका गणितीय आधार?

प्रारंभिक गणित के क्षेत्र में 'पिज्जा थ्योरम' एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि एक वृत्ताकार डिस्क (पिज्जा) को यदि किसी भी बिंदु से समान कोणों पर विभाजित किया जाए, तो उसके क्षेत्रों का कुल योग एक समान हो सकता है. गणितीय रूप से समझें तो, यदि हम पिज्जा के अंदर कोई भी एक बिंदु चुनें और वहां से समान अंतराल पर रेखाएं खींचकर उसे 'n' स्लाइस में बांटें, तो एक जादुई संतुलन बनता है. यहाँ शर्त यह है कि स्लाइस की संख्या (n) कम से कम 8 होनी चाहिए और वह 4 से विभाज्य (जैसे 8, 12, 16) होनी चाहिए. यदि आप इन स्लाइस को घड़ी की दिशा में नंबर दें, तो विषम संख्या (1, 3, 5, 7) वाले स्लाइस का कुल क्षेत्रफल, सम संख्या (2, 4, 6, 8) वाले स्लाइस के कुल क्षेत्रफल के बिल्कुल बराबर होगा.

कैसे फेमस हुआ यह विचार?

पिज्जा थ्योरम की शुरुआत साल 1967 में 'अपटन' द्वारा एक चुनौती के रूप में की गई थी. इसके एक साल बाद माइकल गोल्डबर्ग ने बीजगणितीय गणनाओं के माध्यम से इसका समाधान पेश किया. बाद में, कार्टर और वैगन जैसे गणितज्ञों ने इसे 'डिसेक्शन' यानी टुकड़ों में विभाजित करने की पद्धति से सिद्ध किया. उन्होंने दिखाया कि कैसे एक विषम स्लाइस के छोटे-छोटे टुकड़ों को सम स्लाइस के टुकड़ों के साथ पूरी तरह फिट किया जा सकता है. आगे चलकर डॉन कॉपरस्मिथ ने स्पष्ट किया कि स्लाइस की संख्या का 4 से विभाज्य होना केवल सुविधा नहीं, बल्कि अनिवार्यता है. यदि पिज्जा को सिर्फ 4 या 6 हिस्सों में काटा जाए, तो यह संतुलन बिगड़ जाता है और दोनों खाने वालों को बराबर हिस्सा नहीं मिल पाता.

Add Zee News as a Preferred Source

टॉपिंग्स, क्रस्ट और दो से अधिक लोगों का बंटवारा?

इस थ्योरम की खूबसूरती सिर्फ पिज्जा के आकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसके क्रस्ट (किनारे) और टॉपिंग्स पर भी लागू होती है. शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन परिस्थितियों में क्षेत्रफल बराबर होता है, उन्हीं शर्तों पर पिज्जा का बाहरी किनारा यानी क्रस्ट भी दोनों लोगों में बराबर बंटता है. दिलचस्प बात यह है कि यदि पिज्जा पर कोई टॉपिंग एक गोलाकार हिस्से में फैली है और काटने वाला बिंदु उस टॉपिंग के अंदर है, तो वह टॉपिंग भी दोनों में बराबर बंटेगी. इतना ही नहीं, यह थ्योरम दो से ज्यादा लोगों के लिए भी काम करती है. यदि पिज्जा 12 स्लाइस में कटा है (जो 4 से विभाज्य है), तो उसे 3 लोगों के बीच भी गणितीय रूप से पूरी तरह बराबर बांटा जा सकता है.

छात्रों के लिए क्यों जरूरी है पिज्जा का यह गणित?

पिज्जा थ्योरम छात्रों के लिए केवल एक मज़ेदार किस्सा नहीं, बल्कि ज्यामिति और बीजगणित के गहरे संबंधों को समझने का जरिया है. यह हमें सिखाता है कि जब दृश्य समरूपता (Visual Symmetry) खत्म हो जाती है, तब भी गणितीय संरचना संतुलन बनाए रखती है. यह थ्योरम गेम थ्योरी और उच्च-आयामी ज्यामिति (Higher-dimensional geometry) जैसे विषयों के लिए भी द्वार खोलती है, जहां इसे 'हैम सैंडविच थ्योरम' जैसे जटिल सिद्धांतों से जोड़कर देखा जाता है. छात्रों के लिए यह एक बेहतरीन सबक है कि कैसे एक साधारण सा सवाल "पिज्जा को कैसे काटें?" पूरी एक सदी की गणितीय यात्रा और अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने वाले 'सिमेट्री' और 'पार्टिशनिंग' जैसे कॉन्सेप्ट्स तक ले जा सकता है.