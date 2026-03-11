Euthanasia Rights: क्या है इच्छा मृत्यु का अधिकार, किन परिस्थितियों में मिलती है इसकी अनुमति?

Euthanasia Rights: भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी शख्स को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी. केवल 32 साल के हरीश राणा को कोर्ट ने गरिमापूर्ण मृत्यु की अनुमति दे दी है. दरअसल, इसके पीछे की वजह ये रही कि वो पिछले 13 साल से कोमा में था, हर महीने का खर्चा 60000 रुपये के करीब था और पिता के पास आमदनी के नाम पर सिर्फ 3500 रुपये की पेंशन है. गाजियाबाद के हरीश राणा 2013 में चौथी मंजिल से गिर गए थे. दिव्यांग हुए बीटेक छात्र के परिवार की आर्थिक स्थिति ने उन्हें तोड़कर रख दिया. आमदनी से ज्यादा कर्ज और बिना सरकारी मदद के पिता के संघर्ष ने हार मानकर सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई.

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया और 8 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट से खारिज अपील पर सुनवाई की. जस्टिस जेबी परदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने हरीश राणा की स्थिति की गंभीरता और परिवार दयनीय हालत को समझते हुए इच्छा मृत्यु की अनुमति दी. आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया जाता है और दुनिया के किन देशों में ये अधिकार मिला हुआ है?

क्या होती है इच्छा मृत्यु?

असहनीय पीड़ा, असाध्य बीमारी या जीवन की अत्यंत खराब गुणवत्ता से गुजर रहे किसी व्यक्ति को मृत्यु की अनुमति देना इच्छा मृत्यु कहलाता है. भारतीय कानून के अनुसार सीमित परिस्थितियों में इच्छा मृत्यु की अनुमति मिलती है. इसके लिए सख्त नियम और प्रक्रिया होती है.

भारत में इच्छा मृत्यु कब कानूनी?

अरुणा शानबाग मामले के दौरान इच्छा मृत्यु कानून का जिक्र हुआ था. उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में इच्छा मृत्यु से जुड़े अधिक स्पष्ट नियम बनाए थे. Common Cause की ओर से अरुणा मामले में याचिका दायर की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च 2018 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों में से एक कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) है जिसने संविधान के आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता दी. इसके साथ ही एससी ने लिविंग विल का अधिकार भी दिया.

क्या होता है लिविंग विल का अधिकार?

लिविंग विल अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति पहले से ही ये लिखकर तय कर सकता है कि अगर भविष्य में वो किसी ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां वो खुद फैसला नहीं ले सकता है तो ऐसी स्थिति में उसे कृत्रिम लाइफ सपोर्ट पर न रखा जाए.

किन परिस्थितियों में मिलती है इच्छा मृत्यु की अनुमति?

आमतौर पर इच्छा मृत्यु की अनुमति लाइलाज बीमारी, असहनीय और लगातार पीड़ा, मरीज के ठीक होने की संभावना लगभग न होना, मरीज की Living Will या परिवार की सहमति या लंबे समय से कोमा या स्थायी वेजिटेटिव स्टेट जैसी स्थिति पर मिलती है. जानकारी के लिए जान लीजिए कि भारत में इच्छा मृत्यु का अधिकार पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत लाइफ-सपोर्ट हटाना (Passive euthanasia) ही है और वो भी विशेष परिस्थितियों में अनुमति दी जाती है. भारत में अभी भी Active euthanasia अवैध है जिसमें डॉक्टर सीधे दवा देकर मृत्यु कराते हैं. इसे भारत में गैरकानूनी माना जाता है.

दुनिया के किन देशों में इच्छामृत्यु का अधिकार?

नीदरलैंड्स

बेल्जियम

कनाडा

न्यूजीलैंड

कोलंबिया

ऑस्ट्रेलिया

स्विट्जरलैंड

अमेरिका

जानकारी के लिए बता दें कि इच्छा मृत्यु का अधिकार अपनाने वाला कोलंबिया चौथा देश है. इन सभी देशों में इच्छा मृत्यु की अनुमति पाने के लिए सख्त कानून और प्रक्रिया हैं. भारत में सिर्फ पैसिव यूथेनेसिया वैध है लेकिन सक्रिय इच्छामृत्यु अवैध है.

