What is UAPA Act: दिल्ली के लाल किले इलाके में 10 नवंबर को शाम 6 बजकर 52 मिनट पर मेट्रो स्टेशन के नजदीक सफेद रंग की हुंडई i20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ जिसमें करीब 9 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं. इस मामले में आतंकवाद और विस्फोटक अधिनियम समेत अन्य धाराओं के साथ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. इसमें मामले में UAPA Act लागू किया गया है. ये धारा कब लगाई जाती है? यूएपीए धारा क्या होती है? यूएपीए धारा के तहत कितने दिनों की सजा होती है? आइए इस धारा से संबंधित सब कुछ बताते हैं.

क्या होती है यूएपीए धारा?

यूएपीए की फुल फॉर्म अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (Unlawful Activities Prevention Act) है जिसका हिंदी में मतलब- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम होता है. ये एक्ट साल 1967 से लागू किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में होने वाले आतंकी गतिविधियों को रोकना है. है यूएपीए धारा के तहत पुलिस द्वारा ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाता है जो किसी भी तरह से आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं. ऐसे लोग या समूह पर इस कानून के तहत कार्यवाही की जाती है.

कब लागू होता है UAPA ACT?

देश में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों पर रोकथाम के लिए यूएपीए एक्ट लागू होता है. भारतीय कानून के अनुसार सरकार किसी भी समूह को आतंकवाद गतिविधियों में शामिल होने पर या पाए जाने पर आतंकी संगठन का ऐलान कर सकती है. किसी भी आतंकवादी समूह की मदद करने पर, आतंकवाद फैलाने के लिए लोगों को तैयार करने या उनकी मदद करने पर, कोई भी गैर-कानूनी या हथियार से किसी की मदद करने पर या फिर किसी दूसरे तरीके से आतंकवाद गतिविधि में शामिल पाए जाने पर आदि यूएपीए धारा लागू होती है.

UAPA Act में कितनी सजा होती है?

यूएपीए एक्ट की धारा 16a के मुताबिक दोषी को आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है. इसके अलावा जुर्माने से भी दंडित की सजा शामिल है. अगर किसी शख्स पर यूएपीए एक्ट लगता है और वो उस मामले दोषी पाया जाता है तो उसकी जमानत नहीं हो सकती है.

यूएपीए एक्ट में क्या है जमानत का प्रावधान?

यूएपीए एक्ट एक गैर-जमानती धारा है. यूएपीए एक्ट की धारा 43(D) (5) के मुताबिक अगर पुलिस की ओर से किसी पर UAPA के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है तो उस व्यक्ति को जमानत मिलना आसान नहीं होता है. इस गैर-जमानती धारा के तहत आरोपी को अग्रिम जमानत देने का प्रावधान भी नहीं होता है. इस एक्ट के तहत तभी जमानत तभी मिल सकती है जब कोर्ट को शुरुआती जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है.

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही एक कार में उच्च तीव्रता का विस्फोट हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और कई वाहन जलकर खाक हो गए. पुलिस ने बताया कि जिस कार में विस्फोट हुआ, उसमें तीन लोग सवार थे. उन्होंने बताया कि वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या यह आत्मघाती हमला था.

जानकारी के लिए बता दें कि लाल किला के नजदीक हुंडई i20 कार विस्फोट मामले में UAPA धारा लागू की है. इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. सलमान और देवेंद्र नामक शख्स को विस्फोट हुई हुंडई i20 कार का मालिक बताया जा रहा है. इस मामले में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 लगाई गई है.

