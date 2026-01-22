Advertisement
trendingNow13082685
Hindi Newsशिक्षाWorld Economic Forum: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? आसान भाषा में समझिए WEF का उद्देश्य और काम

World Economic Forum: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? आसान भाषा में समझिए WEF का उद्देश्य और काम

What is World Economic Forum: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या होता है? WEF का उद्देश्य और काम क्या है? आइए इसके बारे में सरल भाषा में समझते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 22, 2026, 01:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

World Economic Forum: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? आसान भाषा में समझिए WEF का उद्देश्य और काम

What is World Economic Forum: स्विट्जरलैंड के छोटे से पहाड़ी शहर दावोस में हर साल जनवरी में बिजनेस लीडर्स का जमावड़ा लगता है. दुनियाभर के सबसे बड़े बिजनेस लीडर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और टेक दिग्गज एक साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में जुटते हैं. सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर में इसकी चर्चाएं रहती हैं. दावोस की असली पहचान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? इसका उद्देश्य क्या है और इसका कार्य क्या होता है? आइए WEF के बारे में जानते हैं.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है?

एक इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन के तौर पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को (WEF) जाना जाता है. इसका हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है. सीधे और आसान भाषा में समझाएं तो ये फोरम ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में चर्चाओं की एक सीरीज के लिए आयोजित किया जाता है. यहां पर हर साल पॉलिटिकल और बिजनेस नेताओं का मेला सा लगता है. दुनिया भर के बिजनेस और पॉलिटिकल नेता हर साल शामिल होते हैं.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का उद्देश्य क्या है?

विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पास किसी तरह के फैसले लेने की पावर नहीं है लेकिन उसके पास राजनीतिक और बिजनेस नीति फैसलों को प्रभावित करने की पर्याप्त पावर हो सकती है. हर साल होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक का उद्देश्य दुनिया भर के पॉलिटिकल और बिजनेस दिग्गजों को नियमित आधार पर एक साथ लाकर गंभीर समस्याओं पर चर्चा करना और विचार करना है. क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर से लेकर अन्य अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर बात करना और ग्लोबल पार्टनर के साथ मिलकर पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश होती है. सरल भाषा में कहें तो दुनिया भर के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाना और अपनी वैश्विक भागीदारों का कार्य ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का उद्देश्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या काम है?

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडस्ट्री के लीडर समेत अपने क्षेत्रों के एक्सपर्ट सदस्य होते हैं. इसे अपनी वार्षिक शीतकालीन बैठक के लिए जाना जाता है. हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में वार्षिक बैठक का आयोजन होता है. फोरम में बड़े नेता, पत्रकार, बिजनेस संबंधित बड़ी हस्तियां सदस्य होते हैं. बकाया और बैठक फीस की पेमेंट करने के इच्छुक इसके सदस्य बन सकते हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन 16 विकासशील देशों में क्षेत्रीय बैठक के रूप में होता है और वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में होती है जो सभी सदस्यों के लिए केंद्रीय बैठक कार्यक्रम है. इस दौरान व्यावसायिक अधिकारी, राजनीतिक नेता और नागरिक समाज के प्रतिनिधि वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं. 

ये भी पढ़ें- Do You Know: कॉलेज और यूनिवर्सिटी को क्या आप भी समझते हैं एक? दोनों में है बड़ा अंतर, जवाब जानने के बाद नहीं होगी कंफ्यूजन

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

World Economic Forum

Trending news

भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
dhar bhojshala
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा
West Bengal news
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा
भाजपा तो 'नवीन' हो गई, कांग्रेस को किसने रोक रखा है? वो चिंतन भी शिविर में ही रह गया
BJP President Nitin Nabin
भाजपा तो 'नवीन' हो गई, कांग्रेस को किसने रोक रखा है? वो चिंतन भी शिविर में ही रह गया
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
Gujarat news
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
bengaluru news
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
Devendra Fadnavis
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
weather news
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
IIT News
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
maharastra politics
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
DNA
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल