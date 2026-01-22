World Economic Forum: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? आसान भाषा में समझिए WEF का उद्देश्य और काम

What is World Economic Forum: स्विट्जरलैंड के छोटे से पहाड़ी शहर दावोस में हर साल जनवरी में बिजनेस लीडर्स का जमावड़ा लगता है. दुनियाभर के सबसे बड़े बिजनेस लीडर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और टेक दिग्गज एक साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में जुटते हैं. सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर में इसकी चर्चाएं रहती हैं. दावोस की असली पहचान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? इसका उद्देश्य क्या है और इसका कार्य क्या होता है? आइए WEF के बारे में जानते हैं.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है?

एक इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन के तौर पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को (WEF) जाना जाता है. इसका हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है. सीधे और आसान भाषा में समझाएं तो ये फोरम ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में चर्चाओं की एक सीरीज के लिए आयोजित किया जाता है. यहां पर हर साल पॉलिटिकल और बिजनेस नेताओं का मेला सा लगता है. दुनिया भर के बिजनेस और पॉलिटिकल नेता हर साल शामिल होते हैं.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का उद्देश्य क्या है?

विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पास किसी तरह के फैसले लेने की पावर नहीं है लेकिन उसके पास राजनीतिक और बिजनेस नीति फैसलों को प्रभावित करने की पर्याप्त पावर हो सकती है. हर साल होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक का उद्देश्य दुनिया भर के पॉलिटिकल और बिजनेस दिग्गजों को नियमित आधार पर एक साथ लाकर गंभीर समस्याओं पर चर्चा करना और विचार करना है. क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर से लेकर अन्य अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर बात करना और ग्लोबल पार्टनर के साथ मिलकर पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश होती है. सरल भाषा में कहें तो दुनिया भर के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाना और अपनी वैश्विक भागीदारों का कार्य ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का उद्देश्य है.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या काम है?

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडस्ट्री के लीडर समेत अपने क्षेत्रों के एक्सपर्ट सदस्य होते हैं. इसे अपनी वार्षिक शीतकालीन बैठक के लिए जाना जाता है. हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में वार्षिक बैठक का आयोजन होता है. फोरम में बड़े नेता, पत्रकार, बिजनेस संबंधित बड़ी हस्तियां सदस्य होते हैं. बकाया और बैठक फीस की पेमेंट करने के इच्छुक इसके सदस्य बन सकते हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन 16 विकासशील देशों में क्षेत्रीय बैठक के रूप में होता है और वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में होती है जो सभी सदस्यों के लिए केंद्रीय बैठक कार्यक्रम है. इस दौरान व्यावसायिक अधिकारी, राजनीतिक नेता और नागरिक समाज के प्रतिनिधि वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं.

