/शाहरुख खान का नया परफ्यूम बना लोगों का नया फेवरेट, Gen Z से मिल रहे हैं जबरदस्त रिव्यूज़... आखिर कौन सा है ये ब्रांड?

युवा उपभोक्ताओं के बीच प्रीमियम परफ्यूम्स की बढ़ती मांग के बीच यह लॉन्च ऐसे समय में आया है, जब लोग सिर्फ किसी सेलिब्रिटी के नाम पर नहीं, बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस के आधार पर भी अपनी पसंद तय कर रहे हैं. यही वजह है कि शुरुआती चर्चा के बाद अब फोकस इस परफ्यूम की खुशबू और उसके लंबे समय तक टिके रहने पर आ गया है.