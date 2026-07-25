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शाहरुख खान का नया परफ्यूम बना लोगों का नया फेवरेट, Gen Z से मिल रहे हैं जबरदस्त रिव्यूज़... आखिर कौन सा है ये ब्रांड?

शाहरुख खान के नए परफ्यूम 'Denver Intense' की सोशल मीडिया पर क्यों हो रही है इतनी चर्चा? जानिए इसके फ्रूटी-वुडी नोट्स, फ्रांस से आए फ्रेगरेंस ऑयल और परफॉरमेंस से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 25, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:04 PM IST
शाहरुख खान का नया परफ्यूम बना लोगों का नया फेवरेट, Gen Z से मिल रहे हैं जबरदस्त रिव्यूज़... आखिर कौन सा है ये ब्रांड?

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