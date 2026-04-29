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Hindi Newsशिक्षा10वीं के बाद एक गलत फैसला और करियर बर्बाद! स्ट्रीम चुनने से पहले जान लें ये 5 बातें; क्या आप भी कर रहे हैं ये गलती?

10वीं के बाद एक गलत फैसला और करियर बर्बाद! स्ट्रीम चुनने से पहले जान लें ये 5 बातें; क्या आप भी कर रहे हैं ये गलती?

What to do after 10th class: 10वीं के बाद सही करियर चुनना भविष्य के लिए सबसे जरूरी कदम है, जिसमें अपनी रुचि और लक्ष्य को समझना जरूरी है. बिना पूरी जानकारी के जल्दबाजी में स्ट्रीम चुनने के बजाय विशेषज्ञों की सलाह लेना और खुद पर भरोसा रखना ही सफलता की असली कुंजी है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 01:05 PM IST
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10वीं के बाद एक गलत फैसला और करियर बर्बाद! स्ट्रीम चुनने से पहले जान लें ये 5 बातें; क्या आप भी कर रहे हैं ये गलती?

What to do after 10th class: 10वीं की परीक्षा के बाद हर छात्र के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि अब आगे क्या करें. ये वही समय होता है. जब सही फैसला भविष्य को आसान बना सकता है. कई बार छात्र दूसरों की बातों में आकर जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं. लेकिन ऐसा करना सही नहीं होता है. जरूरी है कि सोच-समझकर और अपनी रुचि के मुताबिक करियर चुना जाए. सही दिशा मिलने पर मेहनत का परिणाम भी बेहतर मिलता है.

सबसे पहला पॉइंट है अपनी रुचि को समझना, हर छात्र की पसंद अलग होती है. किसी को गणित अच्छा लगता है. तो किसी को बायोलॉजी या आर्ट्स, ऐसे में वही सबजेक्ट चुनना चाहिए. जिसमें मन लगे. अगर आप अपनी रुचि के खिलाफ जाकर फैसला लेते हैं. तो आगे पढ़ाई मुश्किल लगने लगती है. इसलिए खुद को समझना बहुत जरूरी है.

 बिना जानकारी के ना करें ये काम

दूसरा जरूरी पॉइंट सही जानकारी जुटाना है. कई बार छात्र बिना जानकारी के ही कोई स्ट्रीम चुन लेते हैं. बाद में उन्हें पछताना पड़ता है. इसलिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के बारे में अच्छे से जान लें. हर स्ट्रीम में क्या पढ़ाया जाता है. और आगे कौन-कौन से करियर ऑप्शन मिलते हैं. ये समझना जरूरी है. जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला हमेशा बेहतर होता है.
तीसरा पॉइंट अपने लक्ष्य को तय करना  है. अगर आपको पहले से पता है कि आपको डॉक्टर बनना है. इंजीनियर बनना है. या फिर किसी और फील्ड में जाना है. तो उसी हिसाब से स्ट्रीम चुनें. लक्ष्य साफ होगा. तो रास्ता भी आसान लगेगा, इससे पढ़ाई में फोकस बना रहता है. और समय भी सही दिशा में खर्च होता है.

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घर के बड़े, शिक्षक या करियर काउंसलर से ले सलाह

चौथा पॉइंट सलाह लेना है. घर के बड़े, शिक्षक या करियर काउंसलर से बात करें. उनका अनुभव आपको सही दिशा दिखा सकता है. लेकिन ध्यान रखें कि अंतिम फैसला आपका ही होना चाहिए. दूसरों की सलाह लें. लेकिन अपनी सोच और रुचि को नजरअंदाज न करें.

पांचवां और आखिरी पॉइंट है खुद पर भरोसा रखना. जो भी फैसला लें. उसे पूरी मेहनत और लगन के साथ निभाएं. रास्ता चाहे कोई भी हो. सफलता मेहनत से ही मिलती है. अगर आप सही प्लान बनाकर आगे बढ़ेंगे. तो निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. इसलिए सोच-समझकर फैसला लें. और आत्मविश्वास के साथ अपने करियर की शुरुआत करें.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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