/पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट कब गिरफ्तार कर सकती है? जानिए क्या कहता है कानून

अक्सर फिल्मों और टीवी सीरियलों में पुलिस को बिना किसी वारंट के लोगों को गिरफ्तार करते हुए दिखाया जाता है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या वास्तव में पुलिस किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है? इसका जवाब कानून में छिपा है. भारत में पुलिस को कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके लिए भी तय नियम और प्रक्रियाएं हैं. हर गिरफ्तारी कानून के दायरे में होनी चाहिए और आरोपी के अधिकारों की रक्षा करना भी पुलिस की जिम्मेदारी होती है. आइए जानते हैं कि बिना वारंट गिरफ्तारी को लेकर कानून क्या कहता है और किन मामलों में पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है.
पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 35 के तहत गंभीर और संज्ञेय अपराधों (Cognizable Offences) में बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है.
संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिनमें हत्या, डकैती, अपहरण, बलात्कार, गंभीर मारपीट या बड़े आर्थिक अपराध शामिल हो सकते हैं. ऐसे मामलों में पुलिस को मजिस्ट्रेट से पहले अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती. यदि किसी व्यक्ति पर गंभीर अपराध करने का उचित संदेह हो या उसके खिलाफ पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है. हालांकि गिरफ्तारी मनमाने ढंग से नहीं की जा सकती और पुलिस को अपने निर्णय के पीछे कानूनी आधार भी बताना पड़ता है.
कानून के अनुसार पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है. गिरफ्तार व्यक्ति को अपने परिवार, रिश्तेदार या वकील को सूचना देने का अधिकार होता है. महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर भी विशेष नियम बनाए गए हैं और सामान्य परिस्थितियों में सूर्यास्त के बाद गिरफ्तारी से बचा जाता है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है. यदि पुलिस ऐसा नहीं करती तो कार्रवाई को चुनौती दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने भी समय-समय पर गिरफ्तारी प्रक्रिया को लेकर कई दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें.
कई लोगों को लगता है कि एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस को हर मामले में गिरफ्तारी करने की जरूरत नहीं है. यदि जांच बिना गिरफ्तारी के संभव है और आरोपी के फरार होने या सबूत मिटाने की आशंका नहीं है, तो पुलिस नोटिस देकर पूछताछ कर सकती है. इसी वजह से छोटे और कम गंभीर मामलों में पहले जांच को प्राथमिकता दी जाती है. कानून का उद्देश्य केवल गिरफ्तारी करना नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित करना है. इसलिए बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार होने के बावजूद पुलिस को कानूनी सीमाओं के भीतर रहकर ही कार्रवाई करनी होती है.
कानून यह भी कहता है कि यदि किसी अन्य पुलिस अधिकारी की ओर से लिखित या मौखिक अनुरोध प्राप्त होता है और उसमें गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट रूप से बताया गया हो, तो पुलिस बिना वारंट कार्रवाई कर सकती है. साथ ही कुछ आदतन अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ भी पुलिस स्टेशन प्रभारी को गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है. हालांकि हर गिरफ्तारी कानून के दायरे में होनी चाहिए और आरोपी के अधिकारों का सम्मान करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है.