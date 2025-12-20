CAT 2025: कब जारी होगा कैट रिजल्ट? पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड से जानें संभावित डेट

CAT 2025 Result Expected Date: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM), कोझिकोड ने 17 दिसंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है. वहीं, कैट 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब बेसब्री से रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे है. ऐसे में आइए हम आपको कैट 2025 रिजल्ट के संभावित डेट पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड के बेसिस पर बताते हैं.

CAT रिजल्ट जारी होने के पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड

CAT 2024 - 19 दिसंबर, 2024 Add Zee News as a Preferred Source

CAT 2023 - 21 दिसंबर, 2023

CAT 2022 - 21 दिसंबर, 2022

CAT 2021 - 03 जनवरी, 2022

CAT 2020 - 02 जनवरी, 2021

कब जारी होगा रिजल्ट?

आईआईएम द्वारा 21 दिसंबर, 2025 तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर कैट 2025 का रिजल्ट जारी करने की उम्मीद है. ऑफिशियल वेबसाइट पर परिणाम जारी होने के बाद कैंडिडेट्स उसे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें: AIIMS Recruitment 2025: 45 साल वालों के लिए सुनहरा अवसर! सीनियर रेजिडेंट पदों पर आवेदन शुरू, जानिए कितनी होगी सैलरी

कब हुआ था एग्जाम?

IIM द्वारा कैट 2025 परीक्षा का आयोजन देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 30 नवंबर, 2025 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था.

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

कैट 2025 रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

CAT 2025 फाइनल आंसर की डाउनलोड लिंक

ये भी पढ़ें: IOCL Recruitment 2026: नॉन-एग्जीक्यूटिव के 394 पदों पर भर्ती शुरू, युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 1.5 लाख तक होगी सैलरी