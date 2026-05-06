बंगाल के नए सीएम कहां रहेंगे? ममता को कब तक खाली करना होगा आवास? पूर्व सीएम के नाते क्या मिलेंगी सुविधाएं

West Bengal CM House: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार बड़ा सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है. भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटों के दम पर शानदार बहुमत हासिल कर सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों तक सिमट गई है. सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट से हार को माना जा रहा है. इस राजनीतिक बदलाव के बाद अब चर्चा सिर्फ नई सरकार की नहीं, बल्कि सरकारी प्रोटोकॉल की भी शुरू हो गई है. लोगों के मन में सवाल है कि सत्ता से बाहर होने के बाद ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री आवास कब तक खाली करना होगा और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नियम क्या कहते हैं.

आखिर कब तक खाली करना होगा सीएम आवास?

नियमों के अनुसार जैसे ही नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाता है, निवर्तमान मुख्यमंत्री को सरकारी आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू करनी होती है. सामान्य तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री को 15 दिन से लेकर 30 दिन तक का समय दिया जा सकता है. हालांकि ये राज्य सरकार के प्रशासनिक नियमों और विशेष परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है. अगर किसी कारण से अतिरिक्त समय चाहिए, तो प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ सकती है. इसलिए ममता बनर्जी को भी तय समय सीमा के भीतर आधिकारिक आवास खाली करना पड़ सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बंगलों पर क्या कहा?

सरकारी बंगलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहले ही सख्त रुख अपना चुका है. अदालत ने साफ कहा था कि पद छोड़ने के बाद किसी मुख्यमंत्री को आजीवन सरकारी बंगला नहीं दिया जा सकता. कोर्ट के मुताबिक पद छोड़ने के बाद नेता की संवैधानिक स्थिति बदल जाती है और तय समय के भीतर आवास खाली करना जरूरी होता है. विशेष परिस्थितियों में सीमित समय की छूट मिल सकती है, लेकिन स्थायी कब्जे की अनुमति नहीं होती.

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ममता बनर्जी का निजी आवास कहां है और बंगाल के नए मुख्यमंत्री का दफ्तर कहां से चलेगा?

पश्चिम बंगाल की पुर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निजी आवास कोलकाता के कालीघाट इलाके में 30-B, हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर स्थित है, जहां वह मुख्यमंत्री बनने से पहले से रहती आ रही हैं. वहीं राज्य में नए मुख्यमंत्री के नाम का अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए यह साफ नहीं है कि नया सीएम किस सरकारी आवास में रहेंगे. फिलहाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का दफ्तर नबान्न (Nabanna) से संचालित होता है, टीओआई रिपोर्ट की मुताबिक, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का दफ्तर फिलहाल Nabanna से संचालित होता है. वहीं हालिया रिपोर्ट्स में यह चर्चा भी है कि नई सरकार सीएम कार्यालय को ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग (Writers' Buildings) से चलाने पर विचार कर सकती है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

पूर्व सीएम को क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?

भारत में पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं हर राज्य में अलग-अलग नियमों के हिसाब से तय होती हैं. आमतौर पर पूर्व सीएम को सरकार की तरफ से कुछ खास सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि पद छोड़ने के बाद भी जरूरी सुरक्षा और सम्मान बना रहे. सबसे पहले उन्हें हर महीने पेंशन दी जाती है, जिसकी राशि राज्य के नियमों पर निर्भर करती है. कई राज्यों में पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षा भी दी जाती है. खतरे के स्तर को देखते हुए उन्हें Z या Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिल सकती है.

कुछ राज्यों में पूर्व सीएम को सरकारी घर, गाड़ी और ड्राइवर की सुविधा भी मिलती है. हालांकि Supreme Court of India के फैसलों के बाद कई राज्यों में आजीवन सरकारी बंगले की सुविधा खत्म कर दी गई है. इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके परिवार को इलाज की सुविधा, सरकारी अस्पतालों में मेडिकल सहायता और इलाज का खर्च भी मिल सकता है. कुछ राज्यों में निजी स्टाफ जैसे पीए, सचिव या सहायक भी दिए जाते हैं. कुल मिलाकर, पूर्व सीएम को मिलने वाली सुविधाएं राज्य सरकार के नियमों और सुरक्षा समीक्षा पर निर्भर करती हैं.