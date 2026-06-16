Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /जिन परीक्षाओं पर निर्भर लाखों छात्रों का भविष्य, उसके लीक से सब गड़बड़! आखिर कहां से होता है वायरल

जिन परीक्षाओं पर निर्भर लाखों छात्रों का भविष्य, उसके लीक से सब गड़बड़! आखिर कहां से होता है वायरल

Paper Leak 2026: देश के एजुकेशन सिस्टम पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं जो कहीं न कहीं एक चिंता की बात है. लाखों-करोड़ों युवाओं का भविष्य जिन परीक्षाओं पर निर्भर होता है उनमें ही अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो इससे बड़ी चिंता की बात क्या होगी. आखिर ये पेपर वायरल होता कहां से है ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है?

Written BySimran Singh
Published: Jun 16, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:43 PM IST
जिन परीक्षाओं पर निर्भर लाखों छात्रों का भविष्य, उसके लीक से सब गड़बड़! आखिर कहां से होता है वायरल

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अंधविश्वास ने छीन ली मासूम की जिंदगी? इस राज्य में 6 साल के बच्चे की दी गई बलि!
Tamil Nadu news3 min ago
2
delhi Traffic Advisory27 min ago
3
NEET Re-Exam 202630 min ago
4
Delhi news32 min ago
5
crude oil37 min ago