Paper Leak 2026: देश में हर साल करोड़ों छात्र और अभ्यर्थी मेडिकल, इंजीनियरिंग, विश्वविद्यालय प्रवेश और सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं देते हैं. इन परीक्षाओं का रिजल्ट उनके करियर और भविष्य की दिशा तय करता है, मगर जब किसी परीक्षा का प्रश्नपत्र एग्जाम डेट से पहले लीक हो जाता है या परीक्षा के बाद पता चलता है कि पेपर का प्रश्नपत्र पहले से वायरल हो गया था तो मिनटों में लाखों युवाओं की मेहनत और भरोसा भी दांव पर लग जाता है. हाल के सालों में NEET, UGC-NET, यूपी पुलिस भर्ती और अन्य कई परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक के आरोप सामने आए हैं.
इस साल भी नीट यूजी परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026, सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा, CUET एग्जाम समेत कई अन्य पेपर में हुई गड़बड़ी की खबरें सुर्खियों में रही. ये मुद्दा इतना गंभीर हो गया कि केंद्रीय शिक्षा विभाग पर कई सवाल खड़े होने लगे. 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के लीक के सबूत मिलने के बाद नीट री-एग्जाम का ऐलान किया गया जो 21 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा.
नीट री-एग्जाम से पहले भी सोशल मीडिया पर कथित पेपर लीक और वायरल प्रश्नपत्रों के दावे सामने आए हैं, जिनकी जांच की जा रही है. संसद में भी इस मुद्दे पर सवाल उठ चुके हैं. बड़ी-बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामला सामने आने पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये पेपर वायरल होता कहां से है?
विशेषज्ञों और जांच एजेंसियों के अनुसार प्रश्नपत्र लीक के पीछे कई स्तरों पर काम करने वाले नेटवर्क सक्रिय रहते हैं. इसके पीछे किसी एक हाथ नहीं हो सकता बल्कि एक पूरा समूह होता है. इसकी पुष्टि हाल ही में नीट यूजी एग्जाम के लीक होने से भी होती है. प्रश्नपत्र के प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म तक पेपर लीक करना माध्यम बन सकते हैं.
अगर परीक्षा ऑफलाइन होती है तो प्रश्नपत्र छपाई, पैकिंग और वितरण की प्रक्रिया से गुजरता है. इस दौरान अंदरूनी लोगों की मिलीभगत से पेपर की कॉपी बाहर पहुंचने का खतरा बना रहता है.
टेलीग्राम (Telegram) और व्हाट्सऐप (WhatsApp) जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कथित तौर पर पेपर बेचने या वायरल करने के लिए किया जाता है. ये ही कारण है कि नीट यूजी री-एग्जाम 2026 से पहले सरकार ने संगठित धोखाधड़ी और फर्जी पेपर लीक नेटवर्क को देखते हुए टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है.
ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी वायरल प्रश्नपत्र असली है, कुछ फर्जी भी हो सकते हैं. कई गिरोह अभ्यर्थियों से हजारों या लाखों रुपये लेकर नकली प्रश्नपत्र बेचते हैं. हाल ही में उत्तर प्रदेश STF ने ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था, जो टेलीग्राम के जरिए छात्रों को ठग रहा था.
जांच में ये भी सामने आया है कि कुछ लोग पुराने संदेशों को एडिट करके ऐसा दिखाते हैं कि प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले अपलोड किया गया था. NTA ने इसी तरह की फर्जी एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए शिकायत पोर्टल भी शुरू किया है.
प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट:- पिछले कुछ सालों में कई मामले सामने आए हैं जो पेपर लीक से संबंधित है और इन घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2024 में 'पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट' लागू किया था. इस कानून के तहत संगठित पेपर लीक गिरोहों के लिए 5 साल से 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है.
परीक्षा केंद्रों की निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए.
प्रश्नपत्रों की पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए सख्त प्रोटोकॉल बनाए गए जिससे किसी भी तरह से पेपर लीक की संभावना न हो.
NTA ने संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत के लिए विशेष पोर्टल शुरू किया, जहां फर्जी पेपर लीक या नकल से संबंधित जानकारी दी जा सकती है.
CBI और साइबर एजेंसियों को जांच में शामिल किया गया जिससे पेपर लीक नेटवर्क और फर्जी गिरोहों पर कार्रवाई की जा सके.
सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ाई गई. NEET UG 2026 री-एग्जाम से पहले कथित पेपर लीक और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया.
फर्जी प्रश्नपत्र बेचने वाले गिरोहों के खिलाफ राज्यों की STF और पुलिस इकाइयों को अलर्ट पर रखा गया.
परीक्षा संचालन में सुधार के लिए उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई, जिसने डिजिटल सुरक्षा, डेटा प्रबंधन और परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के सुझाव दिए.
नीट री-एग्जाम के प्रश्नपत्रों को सुरक्षित तरीके से देशभर के परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों की मदद ली जाएगी. मुख्य केंद्रों तक प्रश्नपत्र पहुंचने के बाद राज्य प्रशासन और CRPF/CISF की निगरानी में उन्हें विशेष स्मार्ट लॉक बॉक्स में रखा जाएगा. ये बॉक्स निर्धारित समय से पहले नहीं खुल सकेगा और परीक्षा शुरू होने के समय ही खुद खुलेगा जिससे प्रश्नपत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.