परीक्षा केंद्रों की निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए.

प्रश्नपत्रों की पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए सख्त प्रोटोकॉल बनाए गए जिससे किसी भी तरह से पेपर लीक की संभावना न हो.

NTA ने संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत के लिए विशेष पोर्टल शुरू किया, जहां फर्जी पेपर लीक या नकल से संबंधित जानकारी दी जा सकती है.

CBI और साइबर एजेंसियों को जांच में शामिल किया गया जिससे पेपर लीक नेटवर्क और फर्जी गिरोहों पर कार्रवाई की जा सके.

सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ाई गई. NEET UG 2026 री-एग्जाम से पहले कथित पेपर लीक और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया.

फर्जी प्रश्नपत्र बेचने वाले गिरोहों के खिलाफ राज्यों की STF और पुलिस इकाइयों को अलर्ट पर रखा गया.

परीक्षा संचालन में सुधार के लिए उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई, जिसने डिजिटल सुरक्षा, डेटा प्रबंधन और परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के सुझाव दिए.